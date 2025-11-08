به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سهراب مزارعی با اشاره به انجام به‌موقع تعمیرات و اقدامات پیشگیرانه در ماه‌های گذشته، گفت: تمامی کمپرسور‌های عملیاتی پالایشگاه در وضعیت پایدار قرار دارند و آماده پشتیبانی از تولید گاز در فصل سرد سال هستند.

وی افزود: با تلاش متخصصان داخلی و اجرای برنامه‌های تعمیراتی منظم، عملکرد واحد‌های مختلف پالایشگاه از جمله تولید گاز، میعانات گازی و محصولات جانبی در شرایط مطلوب قرار دارد.

سرپرست تعمیرات پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی ادامه داد: در واحد سردسازی پالایشگاه که نقش مستقیمی در تولید محصولات جانبی از جمله اتان و ال پی جی دارد، هر شش دستگاه کمپرسور فعال و عملیاتی هستند.

وی اضافه کرد: هر دو کمپرسور این واحد پس از انجام تعمیرات کامل، اکنون در مدار بوده و نقش مهمی در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی ایفا می‌کنند.

مزارعی همچنین بر نقش این اقدامات در افزایش پایداری تولید، ارتقای ایمنی و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی تأکید کرد و گفت: برنامه‌های به‌روزرسانی و بهبود عملکرد تجهیزات نیز در دستور کار قرار دارد.