اهمیت وحدت مسلمانان سرخط سخنان امروز امام جمعه آستارا بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، امام جمعه شهرستان آستارا نیز امروز در خطبههای نماز جمعه این شهر، به اهمیت نقش بانوان باتقوا در خانواده اشاره کرد و گفت: زن مؤمن با رفتار و اخلاق اسلامی خود، زمینه رشد و تعالی شوهر و فرزندان را فراهم میکند. وی همچنین بر اهمیت اقامه نماز اول وقت تأکید کرد. حجتالاسلام والمسلمین صالحیان در ادامه با قدردانی از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار گفت: آنچه ملت ایران را در برابر دشمنان مستحکم نگه داشته، وحدت کلمه و همدلی اقشار مختلف مردم است.