به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بسیاری از شهروندان همدانی، روز جمعه خود را با ورزش صبحگاهی آغاز می‌کنند، امروز هم هیئت بوکس استان با حضور در بلوار ارم به تمرین گروهی پرداختند تا جلوه‌ای از اتحاد و پویایی جامعه ورزش دوست را به نمایش بگذارند.

جوانان شرکت کننده بر این عقیده بودند که ورزش نه تنها راهی برای تقویت جسم، بلکه پلی برای رسیدن به آرامش ذهن و سلامت روح است.

به گفته رئیس هیئت بوکس همدان این استان ۲ هزار و ۳۰۰ بیمه شده ورزشی در هیئت بوکس دارد.