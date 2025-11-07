به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شهید هاشمی‌نژاد مشهد اعلام کرد: بیشتر این گردشگران سلامت از کشور افغانستان بوده‌اند.

دکتر حسین ابراهیمی‌پور افزود: با توجه به بافت اقتصادی منطقه و نزدیکی به مرز‌های شرقی کشور، ۹۵ درصد گردشگران سلامت مراجعه‌کننده به این مرکز را اتباع افغانستانی تشکیل داده‌اند که برای دریافت خدمات متنوع درمانی از جمله زایمان، بیماری‌های عفونی، تصادفات و مشکلات قلبی به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: ۵ درصد باقیمانده گردشگران سلامت از کشور‌های عراق و پاکستان بوده‌اند که بیشترین علت مراجعه آنان تصادفات و مشکلات تنفسی و عفونی بوده است.

رئیس بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد با اشاره به جایگاه این مرکز در شبکه درمانی استان گفت: این بیمارستان با برخورداری از ۴۶۰ تخت فعال، یکی از بزرگ‌ترین مراکز آموزشی و درمانی کشور محسوب می‌شود و علاوه بر خدمات تخصصی درمانی، به‌عنوان یک پایگاه آموزشی فعال در رشته‌های طب اورژانس، طب سرپایی، مامایی، هوشبری و توانبخشی فعالیت دارد.

وی ادامه داد: مرکز شهید هاشمی‌نژاد تنها بیمارستان دولتی منطقه است که به‌صورت شبانه‌روزی به مجاوران و زائران حضرت رضا (ع) خدمات‌رسانی می‌کند. این مرکز بیش از ۳۰ درصد جمعیت مشهد را تحت پوشش دارد و بیش از ۵۲ درصد از بیماران منتقل‌شده توسط آمبولانس‌های شهر به این بیمارستان ارجاع داده می‌شوند.

دکتر ابراهیمی‌پور در تشریح توانمندی‌های این مرکز گفت: بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد با ۳۵ بخش تخصصی و واحد‌های پاراکلینیکی فعال شامل اورژانس‌های عمومی و سوانح، جراحی، داخلی، مسمومین، قلب، زنان و زایمان، اطفال، CCU و چهار بخش ICU، مغز و اعصاب، ارتوپدی، جراحی قلب باز، انکولوژی و همودیالیز، روزانه به بیماران متعددی خدمات ارائه می‌دهد.

وی افزود: واحد‌های پاراکلینیکی این مرکز نیز شامل آزمایشگاه، رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن، آنژیوگرافی، اکوکاردیوگرافی، آندوسکوپی، شیمی‌درمانی، تست ورزش و داروخانه است. همچنین درمانگاه‌های تخصصی بیمارستان در دو شیفت صبح و عصر به‌صورت مستمر به بیماران خدمات ارائه می‌کنند.