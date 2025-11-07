دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال خوزستان از هفته دهم لیگ برتر فوتبال تا پایان نیمه نخست با یک گل به سود سرخپوشان است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال خوزستان از هفته دهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهر قدس با تکل گل سروش رفعیی به سود سرخپوشان در نیمه نخست به پایان رسیده است.



ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین کنعانی، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، سروش رفیعی، مارکو باکیچ، اوستون اورونوف، محمد عمری، تیوی بیفوما و علی علیپور.

سرمربی: اوسمار ویرا

ترکیب استقلال خوزستان:

محمدجواد کیا، محمد شریفی، عارف رستمی، ابوالفضل کوهی، امیرحسین جلالی‌وند، فیاض میردورقی، سجاد دانایی، محمدرضا مهدی‌زاده، حجت‌الله احمدی و محمدمهدی احمدی.

سرمربی: امیر خلیفه اصل





لحظات حساس:

دقیقه ۳: حرکت فردی جلالی‌وند چسبیده به محوطه جریمه با خطای کنعانی همراه شد و موقعیت خوبی برای آبی‌ها به دست آمد.

دقیقه ۴: ضربه کاشته استقلال خوزستان توسط عارف رستمی زده شد و به تور کنار دروازه پرسپولیس برخورد کرد.

دقیقه ۱۳: حرکت اورونوف با سانتر میلاد محمدی همراه شد و شوت سر ضرب و محکم باکیچ به شکلی نفسگیر از بالای دروازه بیرون رفت.

دقیقه ۱۵: حرکت ترکیبی پرسپولیسی‌ها از سمت چپ شروع شد و در پشت محوطه با اثرگذاری سروش و علیپور به سمت راست برای عمری رفت و او بیفوما را در محوطه راه انداخت. سانتر بی نقص بیفوما روی پای چپ سروش سوار شد و گل اول به زیباترین شکل ممکن به ثمر رسید.

دقیقه ۲۳: اورونوف توپ را ارسال کرد و باکیچ با استپ سینه و پاس خوب عمری را در موقعیت گلزنی قرار داد و شوت سنگین عمری توسط کیا راهی کرنر شد.

دقیقه ۲۴: باکیچ روی ضربه کرنر نقش زمین شد و پس از چک شدن صحنه داور دستور به ادامه کار داد.

دقیقه ۳۰: مارکو باکیچ به دلیل مصدومیت از زمین بازی خارج و میلاد سرلک به جای این بازیکن وارد زمین شد.

دقیقه ۳۷: ضدحمله سریع پرسپولیس با حرکت و پاس خوب بیفوما با بی دقتی محمد عمری در زدن ضربه نهایی ثمری نداشت.

دقیقه ۳+۴۵: پرسپولیس صاحب فرصت شد، اما تعلل عمری موقعیت خوبی را از این تیم گرفت.