دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال خوزستان از هفته دهم لیگ برتر فوتبال با سه گل به سود سرخپوشان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال خوزستان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز جمعه در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهرقدس پیگیری شد که با پیروزی ۳ بر صفر میزبان سرخ‌پوش همراه بود. سروش رفیعی (۱۶)، محمدحسین کنعانی‌زادگان (۷۶ - پنالتی) و امین کاظمیان (۳+۹۰) برای پرسپولیس گلزنی کردند.



ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین کنعانی، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، سروش رفیعی، مارکو باکیچ، اوستون اورونوف، محمد عمری، تیوی بیفوما و علی علیپور.

سرمربی: اوسمار ویرا

ترکیب استقلال خوزستان:

محمدجواد کیا، محمد شریفی، عارف رستمی، ابوالفضل کوهی، امیرحسین جلالی‌وند، فیاض میردورقی، سجاد دانایی، محمدرضا مهدی‌زاده، حجت‌الله احمدی و محمدمهدی احمدی.

سرمربی: امیر خلیفه اصل





لحظات حساس:

دقیقه ۳: حرکت فردی جلالی‌وند چسبیده به محوطه جریمه با خطای کنعانی همراه شد و موقعیت خوبی برای آبی‌ها به دست آمد.

دقیقه ۴: ضربه کاشته استقلال خوزستان توسط عارف رستمی زده شد و به تور کنار دروازه پرسپولیس برخورد کرد.

دقیقه ۱۳: حرکت اورونوف با سانتر میلاد محمدی همراه شد و شوت سر ضرب و محکم باکیچ به شکلی نفسگیر از بالای دروازه بیرون رفت.

دقیقه ۱۵: حرکت ترکیبی پرسپولیسی‌ها از سمت چپ شروع شد و در پشت محوطه با اثرگذاری سروش و علیپور به سمت راست برای عمری رفت و او بیفوما را در محوطه راه انداخت. سانتر بی نقص بیفوما روی پای چپ سروش سوار شد و گل اول به زیباترین شکل ممکن به ثمر رسید.

دقیقه ۲۳: اورونوف توپ را ارسال کرد و باکیچ با استپ سینه و پاس خوب عمری را در موقعیت گلزنی قرار داد و شوت سنگین عمری توسط کیا راهی کرنر شد.

دقیقه ۲۴: باکیچ روی ضربه کرنر نقش زمین شد و پس از چک شدن صحنه داور دستور به ادامه کار داد.

دقیقه ۳۰: مارکو باکیچ به دلیل مصدومیت از زمین بازی خارج و میلاد سرلک به جای این بازیکن وارد زمین شد.

دقیقه ۳۷: ضدحمله سریع پرسپولیس با حرکت و پاس خوب بیفوما با بی دقتی محمد عمری در زدن ضربه نهایی ثمری نداشت.

دقیقه ۳+۴۵: پرسپولیس صاحب فرصت شد، اما تعلل عمری موقعیت خوبی را از این تیم گرفت.

دقیقه ۴۶: پرسپولیس در شروع نیمه دوم روی اشتباه دفاعی حریف فرصت گلزنی داشت، اما ضربه علیپور برگشت داده شد.

دقیقه ۴۸: فرصت عالی برای پرسپولیس روی حرکت پا به توپ بیفوما و پاس کات بک او که اورونوف به شکل باورنکردنی توپ را بیرون زد.

دقیقه ۵۰: حرکت عالی اورونوف خط دفاعی را به هم ریخت، شوت عمری به دفاع برخورد کرد و در ریباند ضربه علیپور بی دقت بود.

دقیقه ۵۴: روی اشتباه خط دعاعی استقلال خوزستان توپ به علیپور رسید، اما شوت او راهی کرنر شد.

دقیقه ۶۰: پاس عالی سرلک، اورونوف را در موقعیت تک به تک قرار داد، اما ضربه او قدرت لازم را نداشت.

دقیقه ۶۷: ضدحمله خوب پرسپولیس با ضربه سر علیپور به میلاد محمدی رسید و او توپ را به اورونوف رساند و هافبک ازبکستانی در فضایی ایده آل شوتش را بیرون زد.

دقیقه ۷۰: یک حمله همه جانبه از پرسپولیس با پاس اورونوف در شرایط نامتعادل که به بیفوما رسید و با تعلل او توپ به اورونوف رسید و شوت او از روی خط برگشت داده شد. البته پس از پایان صحنه کمک داور آفساید گرفت.

دقیقه ۷۴: موقعیت برای پرسپولیس و سروش رفیعی که ابوالفضل کوهی او را با تکل بلند نقش بر زمین کرد و منصوریان نقطه پنالتی را نشان داد و محمدحسین کنعانی زادگان پنالتی را گل کرد.



دقیقه ۳ + ۹۰: علی علیپور در نقش پاسور ظاهر شد و توپ را در عمق به امین کاظمیان رساند و این بازیکن تعویضی با یک ضربه تمام کننده پرسپولیس را به گل سوم رساند.