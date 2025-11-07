وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به خمین: شورای اشتغال در هر شهرستان تشکیل و تسهیلات اشتغال پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در آخرین برنامه از سفر یک روزه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان مرکزی، نشست شورای اداری شهرستان خمین با حضور وزیر کار و استاندار مرکزی، فرماندار، امام جمعه شهرستان و جمعی از مدیران استانی و اعضای شورای اداری شهرستان در بین قدیمی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های اشتغال، رفاه اجتماعی و خدمات حمایتی در شهرستان خمین، ظرفیت‌های ویژه این شهرستان در حوزه‌های تولیدی، صنعتی، تعاونی و کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفت.

شهرستان خمین با برخورداری از واحد‌های فعال در صنایع غذایی، نساجی، خودروسازی و قطعه‌سازی همچنین با حضور پررنگ تعاونی‌های روستایی و شهری، بستری مناسب برای توسعه اشتغال پایدار و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه فراهم آورده است.