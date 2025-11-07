آغاز گامهای اولیه برای برگزاری انتخاباتی پرشکوه
با حضور فرماندار و اعضای ستاد انتخابات شهرستان یزد، نخستین جلسه این ستاد برگزار و وظایف و مأموریتهای هر بخش در مسیر برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
و بنا بر اعلام کمیته تبلیغات و اطلاعرسانی ستاد انتخابات شهرستان یزد، محمدجواد آقایی، فرماندار یزد از برگزاری اولین جلسه ستاد انتخابات این شهرستان خبر داد و گفت: با تشکیل این جلسه، روند برنامهریزی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و منظم در یزد آغاز شده است.
وی با اشاره به حضور کامل اعضای ستاد در این نشست افزود: در این جلسه، وظایف و مأموریتهای هر یک از اعضا بر اساس ساختار سازمانی مشخص و بهصورت دقیق تشریح شد تا هماهنگی لازم برای اجرای مطلوب مراحل مختلف انتخابات فراهم شود.
فرماندار یزد همچنین اعلام کرد: کمیتههای تخصصی ستاد انتخابات برنامهریزیهای ویژه خود را در بخشهای اجرایی، پشتیبانی و اطلاعرسانی آغاز خواهند کرد تا تمامی مراحل برگزاری انتخابات در شهرستان با نظم و دقت انجام شود.
آقایی در پایان ابراز امیدواری کرد: «با همکاری همه دستگاهها و مشارکت مردم، شاهد برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشکوه در شهرستان یزد خواهیم بود.»