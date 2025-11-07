پیشرفت زیرسازی پروژه راه آهن بیرجند به یونسی به ۳۴ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مجری طرح ملی راه آهن در برنامه زنده تلویزیونی میز اقتصاد شبکه بین المللی خبر گفت: اجرای زیرساخت‌ها در پروژه راه آهن سخت‌تر بوده، اما روسازی با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

سادات نژاد با بیان اینکه راه آهن یک ابر پروژه ریلی محسوب می‌شود، افزود: ساخت ۱۱۰ کیلومتر راه آهن کار سختی است به طوری که ۴۷ میلیون مترمکعب خاکبرداری، ۴۲ میلیون متر مکعب خاکریزی، دو میلیون بتن ریزی و ۱۲ کیلومتر پل‌های خاص از جمله احجام این پروژه بزرگ است.

وی گفت: به محض اینکه زیرسازی به اتمام برسد، پروژه با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون این پروژه در خراسان جنوبی به دلیل اینکه پیمانکاران خوبی دارد، از پیشرفت خیلی خوبی برخوردار است، افزود: در این طرح ۲۳ قطعه از زاهدان به زابل و مرز میلک و در ادامه نهبندان – بیرجند- گناباد و مشهد همه قطعات به پیمانکاران واگذار شده است، ولی براساس سیاست گذاری‌های انجام شده توجه به سختی کار در پروژه محدوده قاینات را دراولویت قرار گذاشتیم، اما با توجه به اعتبار کمی که داریم پیشرفت خوبی داشتیم.

به گفته وی پروژه راه آهن بیرجند به یونسی به طول ۲۷۰ کیلومتر با هدف اتصال به شبکه ریلی سراسری که نیمه دوم ۱۴۰۲ آغاز شده، تاکنون ۳۴ درصد پیشرفت فیزیکی در بحث زیرسازی دارد ودر صورت تامین منابع طبق تعهدات در دوره ۴ ساله روسازی به اتمام می‌شود.

وی افزود: تاکنون در پروژه زاهدان- زابل – بیرجند - مشهد ۳.۵ همت اعتبار از سال ۱۴۰۰ تاکنون هزینه شده است.

مدیرکل راه آهن افزود: با این حال هر قطعه‌ای که مطالعه آن پایان یافته زیر بار رفته است و قطعه بیرجند به سمت یونسی نیز به دلیل انجام زودتر مطالعات پیشرفت بیشتری دارد.

سادات نژاد گفت: اتصال بازارچه ماهیرود به شبکه ریلی با توجه به در نظر گرفتن دو مرز میلک و دوغارون برای حمل و نقل ریلی و همچنین نبود شبکه ریلی از سوی کشور مقابل در آن سوی مرز در دستور کار نیست.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی هم گفت: وقتی بیشترین صادرات به کشور افغانستان از خراسان جنوبی انجام می‌شود نشان دهنده پتانسیل این کریدور در سطح کشور‌های CIS است.

هاشمی افزود:خراسان جنوبی بهشت معادن کشور است و نزدیک به ۵۵ ماده معدنی در رتبه‌های ۱ تا ۵ در آن استخراج می‌شود باید راه آهن به کمک بیاید تا بتوانیم در بحث ظرفیت‌های داخلی و دیپلماسی اقتصاد مرز از پتانسیل این قسمت کشور استفاده کنیم.

وی گفت: فاصله خراسان جنوبی با مراکز استان‌های همجوار، پتانسیل منابع غنی و کشاورزی و محصولات مزیت‌دار و همچنین ظرفیت کم نظیر مرز ایجاب می‌کند به پروژه راه آهن در این منطقه توجه بیشتری شود.

هاشمی با قدردانی از اهتمام مدیر کل راه و شهرسازی و استاندار گفت: انتظار می‌رود به محض پایان یافتن راه آهن قطعه چابهار- زاهدان، قطعه زاهدان بیرجند یونسی در اولویت قرار گیرد.

سادات نژاد نیز گفت: سیاستگذاری وزارت خارجه بر همین موضوع است و راه آهن چابهار زاهدان تا پایان سال یا نهایتا نیمه اول سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان هم در خصوص توازن توزیع اعتبارات در پروژه راه آهن گفت: اولویت دولت تکمیل طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت بیشتر است بنابراین از آنجا که بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی در منطقه است و سابقه شروع و پیشرفت پروژه در راه آهن چابهار بیشتر است در اولویت قرار گرفته است.

مودی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه ظرفیت جابجایی حدود ۹ میلیون تن بار و حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مسافر فراهم می‌شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان هم قول داد مسیر دیهوک به طبس تا پایان دولت تکمیل شود؛ وی همچنین در خصوص بهسازی این مسیر تا پایان سال قول مساعد داد.