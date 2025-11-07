پخش زنده
استاندار اصفهان گفت: مشکل اشتغال لنجان باید به کمک توسعه صنایع مادر، دانش بنیان و کوچک با محوریت گردشگری حل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در سفر استاندار به شهرستان لنجان، شبکه پایش تصویری باغبادران و همچنین طرحهای عمرانی این شهر از جمله بلوارهای شهید ایزدی، شهدای خدمت و فاطمهالزهرا باغبادران به بهرهبرداری رسید.
مهدی جمالینژاد در این سفر با تأکید بر توسعه اقتصاد دانشبنیان در این شهرستان گفت: شهرستان لنجان با وجود داشتن صنایع بزرگ با نرخ بالای بیکاری مواجه است که این مشکل باید به کمک توسعه صنایع مادر، دانش بنیان و کوچک با محوریت گردشگری حل شود.
وی ادامه داد: توسعه زیرساختهای کلان، اتصال به شبکه ریلی، تقویت کریدور حمل و نقل و ارتقا زیرساختهای دیجیتال به منظور معرفی باغبادران به عنوان شهر نمونه و الگوی فراجهان (متاورس) ضروری است.
در سفر استاندار با هدف بهسازی و ایمن سازی راههای شهرستان لنجان، احداث گردنه رخ (تقاطع غیرهمسطح محور اصفهان شهرکرد) با اعتبار ۲۸۰ میلیارد ریال آغاز شد.
این طرح به منظور کاهش تصادفات و تلفات جادهای در این محور و پس چند سال توفف، انجام خواهد شد.
همچنین، خیابان امامزاده سید احمد شهر زایندهرود به بهر برداری رسید این محور به منظور دسترسی به این آستان مقدس طراحی شده، اما آزادسازی آن طی ۲۰ سال گذشته با مشکلات عدیدهای مواجه بود.
در سفر استاندار اصفهان به شهرستان لنجان، بیش از ۱۹۰ میلیارد ریال طرح هم در شهر چرمهین کلنگزنی شد.