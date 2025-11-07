به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده قاچاق انواع کالای خارجی اعم از پوشاک، لوازم آرایشی، کفش، غذای حیوانات و مقادیری قرص امگا سه و کراتین به ارزش سه میلیارد و ۷۲۸ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک مثبته گمرکی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۷۲۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته وی ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ارومیه محموله قاچاق را در بازرسی از محموله‌های پستی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.