به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده قاچاق ۹۵۰ لیتر سوخت از نوع نفت گاز به ارزش ۴۹۴ میلیون ریال با تعبیه باک اضافی در خودرو در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پیرانشهر رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۸۲ میلیون ریال جریمه نقدی معادل سه برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

به گفته و ی شعبه همچنین از بابت تعبیه باک اضافی در خودرو علاوه بر اصلاح خودرو حکم به پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال صادر و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۸۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: عوامل انتظامی مستقر در گمرک تمرچین سوخت قاچاق را در بازرسی از خودرو‌های خروجی از کشور از یک دستگاه اتوبوس و در ۲ باک اضافی تعبیه شده کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.