.در مراسم بزرگداشت چهلمین سال تأسیس شورای فرهنگ عمومی، لرستان رتبه نخست کشور در حوزه فرهنگ عمومی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مراسم بزرگداشت چهلمین سال تأسیس شورای فرهنگ عمومی با حضور سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان فرهنگی برگزار و لرستان به عنوان استان برتر در حوزه فرهنگ عمومی کشور معرفی شد.
در این مراسم از حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان به عنوان رئیس شورای فرهنگ عمومی، سید سعید شاهرخی استاندار به عنوان نایب رئیس و اعظم روانشاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی استان تجلیل شد.
حجتالاسلام و المسلمین بهروز شمسیفر امام جمعه موقت خرمآباد و سعید پورعلی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان نیز به نمایندگی از امام جمعه خرمآباد و استاندار در این مراسم حضور داشتند.
ارزیابی عملکرد این حوزه در یک سال گذشته از مهر ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴ و در دوره مدیریت شاهرخی استاندار لرستان انجام شده است.
مراسم گرامیداشت چهلمین سال تأسیس شورای فرهنگ عمومی کشور، چهاردهم آبان ماه در تالار رودکی برگزار شد.