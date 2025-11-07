به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدباقر قالیباف که در صدر هیأتی پارلمانی به پاکستان سفر کرده است، عصر امروز (جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴) در نشست با فعالان اقتصادی ایران و پاکستان که در «کراچی» برگزار شد، در سخنانی با اشاره به وضعیت امروز فلسطین و تحولات منطقه اظهار داشت: امروز در دانشگاه‌های آمریکا، از فلسطین دفاع می‌کنند و این نشان می‌دهد که در نظرسنجی‌های معتبر جهانی نیز مردم فلسطین از حمایت بیشتری نسبت به رژیم صهیونیستی برخوردارند. رژیم صهیونیستی از ابتدای تشکیل خود به دنبال توسعه سرزمینی بوده و هدف نهایی آن این است که هیچ دولت اسلامی و امتی، در منطقه مستقل و قوی نباشند، چرا که این را خطری برای بقای خود می‌داند.

وی افزود: کافی است به وضعیت کشور‌های منطقه بنگریم؛ از شمال آفریقا تا سودان، لیبی، سوریه، لبنان و یمن، لذا اگر در برابر این رژیم ایستادگی نکنیم، روند سلطه‌جویی ادامه خواهد یافت و یا باید شاهد تحمیل صلحی باشیم نظیر طرح «آبراهام» که هدفش زانو زدن کشور‌های اسلامی و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی است و یا جنگ تحمیلی. صهیونیست‌ها منطق و زبانی جز زور و قدرت نمی‌فهمند و باید به آنها پاسخی قاطع و دندان شکن داد. خدا را شاکریم که در تجاوزی که آنان آغازگر آن بودند و آمریکا نیز به طور مستقیم در آن دخالت داشت و حمله کرد، ایران اسلامی با حمایت امت اسلامی پاسخ دندان‌شکنی به آنها داد. همچنین برای نخستین بار در تاریخ این رژیم نامشروع، شهر‌های مهمی، چون تل‌آویو، مراکز نظامی و علمی-نظامی آن با دقت و حجم بالا مورد حمله قرار گرفتند و این رژیم پاسخ سنگینی دریافت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای توقف درگیری‌ها گفت: هرچند در روز‌های نخست رژیم صهیونیستی نمی‌خواست واقعیت را بپذیرد، اما گذر زمان و به‌ویژه پس از دوازده روز، حجم پاسخ ایران را دیدند. از روز ششم و هفتم آنها در پی آتش‌بس در هر شرایطی بودند و حتی معاون رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش بود دیداری با وزیر خارجه ایران ترتیب دهد تا زمینه توقف آتش فراهم شود. البته پاسخ ایران به این تلاش‌ها روشن بود؛ «جنگ را شما آغاز کردید و پایان آن با ماست» از این رو زمانی این جنگ پایان می‌یابد که آخرین شلیک و هجمه از سوی ما انجام شود.

وی ادامه داد: زمانی که آمریکا به‌طور مستقیم به تأسیسات ما حمله کرد و ۱۴ بمب را بر تاسیسات ما فرود آورد ـ اقدامی که مغایر قوانین بین‌المللی و مقررات آژانس هسته‌ای بود ـ در کمتر از ۲۴ ساعت، ۱۴ موشک سنگین ایران بر مقر فرماندهی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) فرود آمد. در ابتدا انکار کردند، اما پس از بررسی‌ها پذیرفتند که حتی در مقابل بزرگترین پدافند هوایی شان، این موشک‌ها رادار مرکزی‌شان را مورد هدف قرار داد. این پاسخ، قاطع و درخور بود و باید داده می‌شد و الحمدالله داده شد.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود وحدت امت اسلامی را یک وظیفه الهی و دینی دانست و تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام و یکپارچگی میان دولت‌ها و ملت‌های اسلامی هستیم. امت اسلامی نباید اجازه دهد جریان عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی پیش برود و باید این اقدام را برای کشور‌هایی که به دنبال آن هستند، پرهزینه کنند. در کنار مقابله با رژیم صهیونیستی، امت اسلامی باید مسیر رشد، توسعه و همکاری را در عرصه‌های علمی و اقتصادی دنبال کند تا از قافله پیشرفت جهانی عقب نماند. با وجود تحریم‌ها و فشار‌های آمریکا، مفتخریم بگوییم که ایران در حوزه‌های علمی پیشرفت‌هایی خوبی داشته است. در بحث مربوط به صنعت هسته‌ای امروز این صنعت در کشور ما در همه سطوح و بخش‌ها پیشرفت کرده است.

وی با اشاره به توانمندی‌های کشور در عرصه هسته‌ای تأکید کرد: صنعت هسته‌ای در ایران عزیز ما برخواسته از قدرت، هوش و توانمندی علمی جوانان است. البته ما همه وقت گفته و الان هم می‌گوییم که مقید به این هستیم که در بحث هسته‌ای، هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نرفته و نخواهیم رفت. اما از این علم و تکنولوژی برای همه ابعاد آن استفاده می‌کنیم. نمونه روشن آن در بحث مربوط به پزشکی است. امروز در بحث سلامت، حوزه‌های فناوری، نانو و بایو و در ابعاد مختلف الحمدالله در لبه علم و دانش قرار داریم. البته ما نمی‌گوییم که دیگر نیاز نداریم؛ خیر. همچنان باید تلاش کرد و طبیعتا این ارتباطات می‌تواند به جد کمک رسان باشد.