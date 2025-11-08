پخش زنده
امروز: -
دانش آموزان اصفهانی در راهپیمایی ۱۳ آبان، یاد و خاطره شهدای دانش آموز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را زنده کرده و به جای آنها در کلاس درس انقلاب حاضری زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ راهپیمایی ۱۳ آبان امسال، حال و هوای متفاوتی با سالهای گذشته داشت و دانش آموزان در حالی در این مراسم شرکت کردند که ۱۲ روز تجاوز و جنگ رژیم غاصب صهیونیستی به خاک ایران اسلامی و مقاومت، اتحاد، همبستگی و قدرت مردم ولایتمدار و شهیدپرور ایران را با همه وجود درک کردند.
حضور در یوم الله سیزده آبان جلوهای از اتحاد، همبستگی و آزادگی بود.