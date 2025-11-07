به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده فروشگاه لوازم خانگی برای تقلب در فروش یک دستگاه یخچال سای بای ساید به میزان ۲۵۰ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر الزام به تعویض یخچال فروخته شده به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

وی گفت: بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از فروشگاه لوازم خانگی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.