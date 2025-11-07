پخش زنده
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عبور شاخص کل بورس از مرز ۳ میلیون واحد و احتمال تثبیت آن در این محدوده، روند اخیر بازار را نشانهای از بازگشت تعادل و شکلگیری چشمانداز مثبت در معاملات دانست.
علی عباسیان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: پس از افت بازار در تابستان و با توجه به ارزنده شدن قیمت سهام نسبت به بازارهای موازی و رشد نرخ ارز که به افزایش سودآوری شرکتهای صادراتمحور منجر میشود، شرایط برای حرکت تدریجی بورس به سمت رشد فراهم شده است.
عباسیان تأکید کرد: «شاخص کل موفق شد از مرز ۳ میلیون واحد عبور کند و اکنون در حال تثبیت در این سطح است.»
وی افزود: در هفته گذشته، بازار در روزهای ابتدایی متعادل آغاز شد و در روزهای دوم و سوم رشد مجموعاً ۵۷ هزار واحدی را تجربه کرد، هرچند در روزهای پایانی هفته شاهد افت ۶۲ هزار واحدی بودیم.
تأثیر نرخ ارز و انتظارات اصلاح موقت شاخص
این کارشناس بازار سرمایه رشد ابتدای هفته را ناشی از افزایش نرخ ارز مبادلهای دانست که موجب تقویت سودآوری شرکتهای صادراتمحور شد.
او افزود: انتشار اخبار ضدونقیض درباره نرخ خوراک پتروشیمیها در روزهای پایانی هفته، موجب شد بازار با مقداری فشار فروش مواجه شود.
عباسیان با اشاره به تحلیل تکنیکال شاخص کل گفت: «پس از شکست مقاومت ۳ میلیون واحدی، انتظار یک اصلاح جزئی (پولبک) به این محدوده طبیعی است و سپس میتوان انتظار داشت شاخص به روند صعودی و طبیعی خود بازگردد.»
وی تأکید کرد که با توجه به آمار تاریخی و الگوهای قیمتی، این رفتار در بازار منطقی و مثبت ارزیابی میشود.
چشمانداز مثبت بورس در نیمه دوم سال
این کارشناس در پایان تصریح کرد: ارزش ذاتی سهام در مقایسه با سایر بازارها همچنان جذاب است و با ثبات نرخ ارز و تداوم رشد سودآوری بنگاههای صادراتی، بازار سرمایه میتواند در نیمه دوم سال مسیر تعادلی و رو به رشدی را تجربه کند.