تیمهای نساجی مازندران و شهرداری نوشهر در هفته یازدهم لیگ دسته یک فوتبال، فردا به دنبال پیروزی مقابل حریفان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دیدارهای هفته یازدهم لیگ دسته یک فوتبال، فردا شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ با برگزاری ۸ بازی در شهرهای مختلف پیگیری میشود.
در یکی از دیدارهای این هفته، تیم نساجی مازندران صدرنشین این مسابقات، از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه فردا در قشم به مصاف شناورسازی این شهر میرود.
نساجی که با ۱۰ بازی و کسب ۲۴ امتیاز صدرنشین این رقابتهاست فردا به دنبال یک پیروزی خارج از خانه است تا فاصله اش را با دیگر رقبا بیشتر کند.
شناورسازی هم با ۹ امتیاز در رده چهارهم جدول جای دارد.
تیم شهرداری نوشهر دیگر نماینده مازندران در این مسابقات، از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه فردا در ورزشگاه تجن کلای چالوس میزبان تیم پالایش نفت بندرعباس است.
شهرداری نوشهر که با ۸ امتیاز در رده پانزدهم و انتهایی جدول قرار دارد این هفته به دنبال گرفتن امتیاز از این تیم جنوبی است تا وضعیتش را در جدول سر و سامان بدهد.
شاگردان کیانوش رحمتی در تیم شهرداری که هفته گذشته با یک گل آریو اسلامشهر را شکست داده بودند فردا با روحیهای مضاعف به مصاف پالایش نفت میروند تا برای دومین هفنه متوالی به یک پیروزی دیگر دست پیدا کنند.
برنامه هفته یازدهم لیگ دسته یک فوتبال:
شنبه ۱۷ آبان
شهرداری نوشهر - پالایش نفت بندرعباس
ساعت ۱۴:۳۰
آریو اسلامشهر - نیروی زمینی
ساعت ۱۵
فرد البرز - نود ارومیه
ساعت ۱۵
مس شهر بابک - داماش گیلان
۱۵:۱۵
مس سونگون - بعثت کرمانشاه
۱۵:۳۰
نفت و گاز گچساران - مس کرمان
۱۷:۳۰
پارس جنوبی جم - صنعت نفت آبادان
۱۷:۳۰
شناورسازی قشم - نساجی مازندران
۱۷:۳۰
یکشنبه ۱۸ آبان
هوادار - سایپا
۱۶:۳۰