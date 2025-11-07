شمار زیادی از مخالفان جنگ همزمان با مسابقه تیم فوتبال استون‌ویلای انگلیس برابر تیم رژیم صهیونیستی مکابی تل آویو، در شهر بیرمنگهام در انگلیس گرد آمدند و با شعار مرگ بر ارتش اسرائیل اخراج و تحریم ورزش رژیم صهیونی را خواستار شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ حامیان فلسطین با پارچه نوشته‌ها و پرچم‌های فلسطین در بیرون از ورزشگاه ویلاپارک علیه نسل کشی اسرائیل شعار دادند و خشم و انزجار خود را از حضور تیم رژیم صهیونیستی که خود را نیروی پیاده نظام ارتش اسراییل در ورزش می‌داند در شهرشان ابراز کردند.

پس از توصیه شورای تامین امنیت شهر بیرمنگهام، باشگاه فوتبال استون ویلا در ماه گذشته اعلام کرد، هیچ هوادار مکابی تل‌آویو در این مسابقه پذیرفته نخواهد شد.

پلیس مناطق میانی انگلیس نیز هشدار داده بود با توجه به جنگ اسرائیل در غزه و نیز پیشینه رفتار وحشیانه و نژادپرستانه هواداران تیم اسرائیلی هنگام مسابقه در آمستردام هلند بیم آشوب می‌رود، تیم صهیونیستی بعداً اعلام کرد هواداران این تیم به علل ایمنی نباید به ورزشگاه بیرمنگهام بروند.

تام جویس فرمانده پلیس منطقه، پیش از مسابقه به رسانه‌های انگلیسی گفت: ما اطلاعاتی به دست آورده‌ایم که بخشی از هواداران تیم مکابی تل آویو، آشوبگران فوتبالی هستند که پیشینه آشوبگری در میادین فوتبال داشته‌اند، ما دیده‌ایم که هواداران این تیم حتی به افرادی که ربطی به مسابقه فوتبال نداشته‌اند حمله کرده‌اند که آشوب آنان در سال گذشته در شهر آمستردام هلند، یکی از آن هاست.

به نوشته روزنامه دیلی میل، پلیس انگلیس با دادن اختیارات بیشتر به افسران اجازه داد افراد مظنون را متوقف و بازرسی کنند.

همچنین به عنوان اقدام احتیاطی مغازه‌ها و مدارس اطراف ورزشگاه ویلاپارک، روز پنج شنبه زودتر بسته شدند تا ساکنان از شر آشوبگران فوتبالی در امان بمانند.

تحریم کامل رژیم اسرائیل از کالا‌های این کشور گرفته تا نهاد‌ها و کل ورزش رژیم صهیونیستی و نهاد‌های اسرائیلی از جمله ورزش اسرائیل یکی از خواسته‌های هواداران فلسطین در سالیان اخیر بوده است.

کارزار همبستگی با فلسطین، ائتلاف جنگ را متوقف کنید، انجمن مسلمانان انگلیس، دوستان الاقصی، کارزار همبستگی کشمیر و مجمع فلسطینیان در انگلیس قبلا با امضای تومارهایی خواستار لغو این مسابقه شده بودند و مشترکاً اعتراضات ضد صهیونیستی علیه تیم فوتبال مکابی تل آویو را سازماندهی کردند.

اما دولت و احزاب عمده انگلیس با حمایت قوی از حضور تیم اسرائیلی، تامین امنیت کامل اعضای تیم اسرائیلی و هوادارانش را خواستار شدند.

دولت انگلیس همچنین برای تامین امنیت اعضای تیم رژیم اسرائیل و هوادارانش بیش از ۷۰۰ افسر پلیس را در اطراف محل ورزشگاه استون ویلا و نقاط مختلف شهر بیرمنگهام مستقر کرد.

با فراخوان چند هفته‌ای صهیونیست‌ها و حامیانشان گروه اندکی از فعالان طرفدار رژیم صهیونیستی نیز در اطراف ورزشگاه استون ویلا و در پناه پلیس انگلیس، حضور داشتند که با مخالفت حامیان فلسطین رو‌به‌رو شدند.

پلیس اعلام کرد در جریان رویارویی حامیان و مخالفان رژیم اسرائیل ۱۲ نفر را بازداشت کرده است.

مسابقه تیم فوتبال مکابی تل آویو با تیم استون ویلای انگلیس در چارچوب مسابقات لیگ جام باشگاه‌های اروپا با برتری ۲ بر صفر تیم آستون ویلا پایان یافت.