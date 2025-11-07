پخش زنده
امروز: -
معاون نخست وزیر روسیه گفت: روابط بین روسیه و ایران بلندمدت است و صرف نظر از اوضاع سیاسی توسعه خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ الکساندر نواک روز جمعه در دیدار با کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه افزود: همکاری مسکو و تهران در زمینه انرژی، راهبردی و چندوجهی است.
وی خاطرنشان کرد: تعامل میان ایران و روسیه در مجامع بینالمللی مانند اوپک، مجمع کشورهای صادرکننده گاز، سازمان همکاری شانگهای، بریکس و همچنین به صورت دوجانبه در حال انجام است.
بنا بر گزارش تارنمای دولت روسیه، نواک و جلالی در این دیدار درباره همکاریهای دوجانبه از جمله در بخش انرژی گفتوگو کردند.
طرفین در این دیدار خاطرنشان کرد که معاهده جامع راهبردی که ۲۸ دیماه ۱۴۰۳ در کرملین به امضای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه رسید، مهرماه ۱۴۰۴ لازمالاجرا شده است.
در گزارش تارنمای دولت روسیه آمده است: این سند برای نخستین بار به صورت رسمی جایگاه ویژه روابط روسیه و ایران را تثبیت و دستورالعملهایی را برای حوزههای اولویتدار همکاری دو کشور در ۲۰ سال آینده تعریف کرد.
وزارتخانههای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه پنجشنبه دهم مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیههای جداگانهای از لازمالاجرا شدن معاهده مشارکت راهبردی بین دو کشور خبر دادند.
این سند چارچوب قانونی را برای توسعه بیشتر همکاری بین مسکو و تهران در بلندمدت تعیین میکند. این توافق سطح مناسبات روسیه و ایران را به عنوان شرکای راهبردی تثبیت میکند و همه حوزهها از جمله دفاعی، مبارزه با تروریسم، انرژی، مالی، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، فرهنگ، علم و فناوری را در بر میگیرد.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه پیش از این در این باره گفت: معاهده جامع راهبردی به بقیه دنیا هم این پیام را هم میدهد که ایران و روسیه به دنبال همکاریهای درازمدت هستند و مسائل مقطعی نمیتواند این رابطه را دچار خدشه کند؛ بنابراین معتقدم با اجرایی شدن این معاهده، مسیر همکاریهای ما قویتر و سریعتر جلو خواهد رفت.
این معاهده پیشتر در مجالس دو کشور به تصویب رسیده و پس از طی روال قانونی از سوی رؤسای جمهور دو کشور برای اجرا ابلاغ شده است.
پیش از این، معاون وزیر امور خارجه روسیه با تأکید بر اینکه مسکو قلدری و زورگویی برخی کشورها در جهان درباره برنامه هستهای ایران را به شدت محکوم میکند، گفت: روسیه دست در دست و شانه به شانه در کنار ایران ایستاده است.
سرگئی ریابکوف پنجم آبان ۱۴۰۴ در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در حاشیه آیین امضای موافقتنامه همکاری پارلمانهای شهری کشورهای عضو بریکس در مسکو درباره آخرین تحولات در مناسبات تهران و مسکو افزود: روسیه و ایران طی سالها همکاری بسیار عمیق، بسیار عملی و در عین حال بسیار چندوجهی را توسعه دادهاند و معتقدم که هیچ بیاعتمادی بین کشورهای ما وجود ندارد.
وی گفت: با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینهها، چه اقتصادی، چه مالی، چه همکاری عملی در موضوع حمل و نقل که در این حوزهها پروژههای بسیار خوبی داریم و چه در موضوع هستهای آماده تقویت روابط با ایران است.