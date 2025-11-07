به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، مسیر این خط از پایانه آزادی تا چهارراه تهرانپارس و بالعکس به صورت موقت از بزرگراه نواب، خیابان جمهوری، خیابان فردوسی، میدان فردوسی و سپس ادامه مسیر، عبور خواهد کرد.

پس از پایان مراسم، تردد اتوبوس‌های این خط به مسیر اصلی خود بازخواهد گشت.

این تغییر به منظور حفظ ایمنی و نظم ترافیکی و همچنین تداوم خدمات‌رسانی به شهروندان انجام شده است.