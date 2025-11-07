دادستانی استانبول در ارتباط با پرونده شرط بندی فوتبال برای ۲۱ نفر از جمله ۱۷ داور حکم بازداشت صادر کرد و بیش از ۱۴۰ داور بصورت مادام العمر از قضاوت محروم شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ دادستانی استانبول در ارتباط با پرونده شرط بندی فوتبال برای ۲۱ نفر از جمله ۱۷ داور حکم بازداشت صادر کرد و بیش از ۱۴۰ داور بصورت مادام العمر از قضاوت محروم شدند. رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه گفت تحقیقات درباره ارتباط ۳۷۰۰ بازیکن با سایت‌های شرط بندی نیز در حال بررسی است.

ماجرای جنجالی شرط بندی داوران فوتبال ترکیه هفته گذشته رسانه‌ای شد؛ آنجا که رئیس فدراسیون فوتبال این کشور اعلام کرد ۳۷۱ داور از مجموع ۵۷۱ نفر در سایت‌های شرط بندی فعالند.