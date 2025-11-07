به گزارش خبرگزاری صدا و سیما گیلان، گیاه آروجیا به‌عنوان گونه‌ای مهاجم در جنگل‌ها و سواحل شمال کشور گسترش یافته است.

این گیاه با پیچیدن به دور درختان و گیاهان بومی، باعث خشک شدن و از بین رفتن پوشش طبیعی می‌شود و تهدیدی جدی برای اکوسیستم گیلان به‌شمار می‌آید.

از شهروندان درخواست می‌شود با اطلاع‌رسانی، همکاری در جمع‌آوری و پرهیز از کاشت یا جابه‌جایی این گیاه، در حفاظت از طبیعت بومی گیلان سهیم باشند.