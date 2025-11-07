پخش زنده
با هم افزایی صداوسیمای آذربایجان غربی و اداره کل کتابخانههای عمومی استان فعالان حوزه کتاب، نویسندگان، کتابخوانان و خانوادههای موفق دراین حوزه در برنامههای صداوسیما به ویژه «رادیو کتاب» معرفی می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی در دیدار مدیرکل کتابخانههای عمومی استان با استقبال از طرحهای پیشنهادی از سوی کتابخانههای عمومی استان گفت: با مشخص و تعریفکردن دایره فعالیتهای هر یک از طرحهای پیشنهادی از سوی اداره کل کتابخانههای عمومی استان، دست رسانه در پرداخت و ورود به موضوعات بازتر شده و میتوان تأثیرگذاری مطلوبی را در مخاطبان شاهد بود.
ناصر حجازیفر، با پیشنهاد پوشش رسانهای طرح "رادیو کتاب"، خواستار برنامهریزی دقیق اداره کل کتابخانههای عمومی دراینخصوص شده و ادامه داد: صداوسیمای آذربایجان غربی آمادگی دارد در مکانهایی که ایستگاه کتاب در نظر گرفته شده است، حضور یافته و بازدیدکنندگان، کتابخوانان، کتاب دوستان و مخاطبان بیگانه با کتاب را از طریق آنتن رسانه، با این مجموعه و فعالیتهای آن آشنا کرده و آنان را به محفلهای مطالعه سوق دهد.
وی در ادامه از حضور فعالان حوزه کتاب، نویسندگان، کتابخوانان و خانوادههای موفق باسابقه فرهنگی کتابخوانی در برنامههای صداوسیما خبر داد و گفت: طی برنامهریزیهای هدفمند میتوان از این افراد در برنامههای خانوادهمحوری، چون ائویمیز، اولدوز و برنامههای فاخر رادیو چی چست استفاده کرد.
در ادامه این جلسه؛ خدیجه معصومی، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات صورتگرفته در مجموعه خود گفت: به کمک رسانه در حوزه کتاب و کتابخوانی میتوان راحتتر و درعینحال با عمق بیشتری فرهنگسازی محتوایی کرد. با ظرفیت بالایی که رسانه دارد میتوان مردم را با کتاب و مجموعههای کتابخانه آشنا کرد و بار مالی خانوادهها را در پی گرانی کتاب کاهش داد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان در این جلسه از طرحهای ایستگاه کتاب، رادیو کتاب، قاصدک کتاب، جشن کتاب در مدارس، افتتاح کتابخانه سیار در سطح شهر ارومیه و جشنواره شعر ویژه کتاب از سوی کتابخانههای عمومی استان خبر داد.
در پایان این جلسه، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان با اهدای لوح تقدیر از همراهی ارزشمند مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی در پوشش رسانهای سومین جشنواره ملی قصهگویی «نهال امید» در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، تقدیر کرد.