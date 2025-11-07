به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، در هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور چادرملوی اردکان در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف آلومینیوم اراک رفت.

تیم چادر ملوی اردکان توانست دومین پیروزی خانگی خود را با تک گل رنی بوبوی در دقیقه هفتاد و یک مقابل آلومینیوم اراک به دست آورد و با کسب ۳ امتیاز شیرین صدر نشین لیگ برتر شود.

تیم چادر ملو با این پیروزی ۱۷ امتیازی شد.