پخش زنده
امروز: -
با حضور معاونان وزیر از چند محصول یکبار مصرف پزشکی در شهرک صنعتی آشتیان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با حضور معاونان وزیر از چند محصول یکبار مصرف پزشکی در شهرک صنعتی شهرستان آشتیان رونمایی شد.
در ادامه مسیر توسعه صنایع دانش بنیان و حمایت از تولید داخلی در حوزه سلامت طی مراسمی با حضور دکتر پیر صالحی معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو و مهندس سید حسین صفوی معاون وزیر بهداشت و رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی و متخصصان حوزه تجهیزات پزشکی از چند محصول یکبار مصرف پزشکی در شهرک صنعتی شهرستان آشتیان رونمایی شد.
این محصولات کیتهای آزمایشگاهی، سرنگ ۵۰ سی سی و گاواژومحصولی که با استفاده از سر سوزنهایی که ۳۰ درصد درد را کاهش میدهد.
محصولاتی که طراحی و تولید آن در همین شرکت انجام میشود و نشان از توان بالای کشور در تولید تجهیزات پزشکی دارد و گامی در مسیر خودکفایی صنعت تجهیزات پزشکی و نشانهای از اعتماد به ظرفیتهای داخلی است که علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در کاهش هزینههای درمان و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی خواهد داشت.