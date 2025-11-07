به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با حضور معاونان وزیر از چند محصول یکبار مصرف پزشکی در شهرک صنعتی شهرستان آشتیان رونمایی شد.

در ادامه مسیر توسعه صنایع دانش بنیان و حمایت از تولید داخلی در حوزه سلامت طی مراسمی با حضور دکتر پیر صالحی معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو و مهندس سید حسین صفوی معاون وزیر بهداشت و رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی و متخصصان حوزه تجهیزات پزشکی از چند محصول یکبار مصرف پزشکی در شهرک صنعتی شهرستان آشتیان رونمایی شد.

این محصولات کیت‌های آزمایشگاهی، سرنگ ۵۰ سی سی و گاواژومحصولی که با استفاده از سر سوزن‌هایی که ۳۰ درصد درد را کاهش می‌دهد.

محصولاتی که طراحی و تولید آن در همین شرکت انجام میشود و نشان از توان بالای کشور در تولید تجهیزات پزشکی دارد و گامی در مسیر خودکفایی صنعت تجهیزات پزشکی و نشانه‌ای از اعتماد به ظرفیت‌های داخلی است که علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های درمان و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی خواهد داشت.