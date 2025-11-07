در هفته منتهی به ۱۶ آبان‌ماه، ۴۴۶ هزار و ۵۸۸ تن انواع کالا شامل قیر، سیمان، کلینکر، عایق رطوبتی و گوگرد در تالار صادراتی بورس کالای ایران معامله شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قیر با حجم ۱۱۴ هزار و ۳۷۰ تن بیشترین سهم از معاملات این هفته را به خود اختصاص داد. از این میزان، ۷۹ هزار و ۸۳ تن قیر به‌صورت دلاری و به ارزش ۲۳.۸ میلیون دلار و ۳۵ هزار و ۲۸۷ تن به‌صورت ریالی و به ارزش ۹۹۶ میلیارد تومان دادوستد شد.

پس از قیر، سیمان با ۲۳۴ هزار و ۹۶۰ تن به ارزش ۹.۷ میلیون دلار در رتبه بعدی معاملات قرار گرفت. همچنین ۹۳ هزار و ۲۰۰ تن کلینکر به ارزش ۲.۴ میلیون دلار، دو هزار تن گوگرد به ارزش ۶۳ میلیارد تومان و دو هزار تن عایق رطوبتی به ارزش ۵۳ میلیارد تومان در این تالار معامله شد.

به این ترتیب، تالار صادراتی بورس کالا در هفته مورد گزارش، میزبان دادوستد چشمگیری از محصولات متنوع صنعتی و معدنی بود.