نشست تخصصی تحلیل و بررسی کتاب «یادمان چالدران» اثر حجت معماری، در ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران نشست تخصصی تحلیل و بررسی کتاب «یادمان چالدران» اثر حجت معماری، در سالن آمفی‌تئاتر حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی برگزار شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، ضمن تقدیر از نهاد‌های مشارکت‌کننده در اجرای رویداد‌های کتاب‌محور، اظهار داشت: کتاب «یادمان چالدران» تألیف حجت معماری، اثری فاخر و وزین است که با دو یادداشت از نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و اردبیل و یادداشتی از رسول جعفریان، از پژوهشگران برجسته تاریخ ایران و اسلام و سایر پژوهشگران آغاز شده است و یادداشت ایشان بر کتاب، نشان از ارزش و وزن کتاب دارد.

وی ادامه داد: ما در آذربایجان غربی، حماسه‌های تاریخی بسیار داشته‌ایم و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) هم فرمودند آذربایجان غربی را با ایستادگی‌اش و با برخورد شجاعانه و آگاهانه‌اش با حوادث و فتنه‌ها برای مردم کشور معرفی کنیم. حماسه چالدران، از نماد‌های مهم و اسناد اصیل هویت ایرانی و اسلامی است و این کتاب، یک معرفی فاخر برای بخشی از تاریخ آذربایجان غربی است و مطالعه این اثر را به تمامی علاقه‌مندان حوزه تاریخ و فرهنگ و ادبیات توصیه می‌کنم.

در ادامه، سخنرانان نشست به بررسی و تحلیل کتاب پرداختند.

کتاب «یادمان چالدران» نوشته حجت معماری و از انتشارات سوره مهر، بازخوانی تحلیلی و روایی از نبرد تاریخی چالدران میان شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی است.