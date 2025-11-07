نمایندگان ایران در دیدار‌های رفت مرحله سوم جام جهانی شطرنج، به یک برد و یک تساوی رسیدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله سوم جام جهانی شطرنج، پویا ایدنی در بازی رفت مقابل «الکسی اسپینکو» از روسیه پیروز شد. او فردا در بازی برگشت با یک تساوی نیز می‌تواند به مرحله چهارم و جمع ۱۶ بازیکن برتر جام جهانی صعود کند.

پرهام مقصودلو نیز در دیدار رفت مقابل ایوان ساریچ از کرواسی به تساوی رسید. مقصودلو برای صعود، فردا در بازی برگشت باید با مهره سیاه به پیروزی برسد.

این رقابت‌ها در شهر گوا هند پیگیری می‌شود.