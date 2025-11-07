تاکید امام جمعه ساری بر حمایت از مظلوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی فقیه در مازندران در خطبه‌های امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۴ نماز جمعه ساری با بیان اینکه امروز سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از طرف مقام معظم رهبری است، گفت: مازندران در میان هفت استان ساحلی، یک موقعیت بسیار مهمی دارد و می‌توانیم در توسعه اقتصاد دریا محور سهم زیادی داشته باشیم؛ به شرط اینکه به این ابلاغ توجه جدی شود.

آیت الله محمدی لائینی درباره انحلال "بانک آینده" افزود؛ این بانک خسارت‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده و منحل شدنش جای تشکر دارد، ولی به انحلال تنها نباید کفایت کرد، باید مسببین، برنامه‌ریزان، مجوز دهندگان و ناظرینی که در این سال‌ها جلوی ظلم نایستادند و تماشا کردند، تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند و پاسخگو باشند.

وی یادآور شد: جمع‌آوری گاز‌های مشعل نیز جای تقدیر دارد، که این مشعل‌های گازی که ده‌ها سال دارد می‌سوزد، قرارداد‌هایی بسته شده و مقداری از اینها دارد مدیریت می‌شود و گازش در اختیار قرار می‌گیرد، این اقدام هم ناترازی گاز را تا حدودی برطرف می‌کند، هم صرفه‌جویی می‌شود و هم در هوای پاک و محیط زیست تأثیرگذار است، هر روز حدود ۳۰۰میلیون فوت مکعب (بیش از هشت میلیون متر مکعب) گاز می‌سوخت و هدر می‌رفت.

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: البته دولت برای تأمین بودجه و نیاز‌های ارزی خودش، می‌تواند دو اقدام مثبت دیگر انجام دهد؛ اولا "اخذ ارز‌های بازگردانده نشده"؛ یعنی ارز‌هایی که در این سال‌های متمادی به دولت برنگشته‌اند و مبالغشان چشمگیر و کلان است، باید جمع‌آوری و گرفته شوند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: دوم "قطع بودجه شرکت‌های زیان‌ده دولتی"؛ این شرکت‌های وابسته به دولت چه خاصیتی دارند و چرا دولت باید برای اینها بودجه بگذارد؟

آیت الله محمدی لائینی با اعلام اینکه روز جهانی کیفیت و کمیت خیلی مهم است، اما کیفیت شاید مهم‌تر باشد، تاکید کرد: باید به سمت کیفی‌سازی برویم، سازمان استاندارد برای نظارت بر کیفیت‌هاست، الان خودروی ساخت داخلی مثل سمند نو، مصرف سوختش ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است؛ در صورتی که می‌شود خودرو‌هایی ساخت که با پنج یا ۶ لیتر کار کنند، این مصرف بالا باعث شده در ۶ماهه اول سال ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کنیم، غیر از تولید روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر.

وی افزود: سازمان استاندارد کوتاهی‌هایی دارد که باید جلوی تولید خودرو‌هایی که دو تا سه برابر استاندارد مصرف می‌کنند و ثروت ملی ما را از بین می‌برند، را بگیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ما از این همه هوشیاری و بیداری و حضور شما در راهپیمایی روز سیزده آبان تشکر می‌کنیم، مقام معظم رهبری فرمودند که تسخیر سفارت، هویت حقیقی دولت ایالات متحده آمریکا و همچنین هویت واقعی و ذات انقلاب اسلامی را روشن کرد، این بصیرت شماست، ما باید این روح استکبارستیزی را حفظ کنیم.

این مسئول تاکید کرد: فاطمیه، دفاع هشت‌ساله و سیزده آبان، نشانه‌های استکبارستیزی است، ما به دنیا اعلام می‌کنیم که دوران استکبار به سر آمده و مبارزه با استکبار و در رأس آن آمریکای مستکبر، مانند خون در رگ‌های ما جریان دارد.

خطیب جمعه ساری با بیان اینکه نشانه‌های زوال از درون خود آمریکا دارد خودش را نشان می‌دهد، خاطرنشان کرد: انتخاب یک شهردار جوان در نیویورک که منتقد ترامپ، منتقد جدی اسرائیل و حامی فلسطین و حامی غزه است و با همین ادبیات رأی آورده است.

آیت الله محمدی لائینی عنوان کرد: امروز می‌بینیم در بیش از دو هزار شهر در ۵۰ ایالت آمریکا، پنج تا هفت میلیون جمعیت می‌آیند و بر علیه شخص ترامپ شعار می‌دهند که ما شاه نمی‌خواهیم، در سازمان ملل، وقتی نتانیاهوی جنایتکار می‌خواهد صحبت کند، بیش از دو سوم نمایندگان دولت‌ها می‌روند و برای صندلی‌های خالی صحبت می‌کند.

نماینده ولی فقیه در مازندران اینها را نشانه‌های افول قدرت شیطانی آمریکای جنایتکار و مایه دلگرمی و امیدواری مظلومان جهان دانست.

آیت الله محمدی لائینی افزود: حمایت از مظلوم صرفاً یک شعار نیست، بلکه یک اصل مهم است که می‌تواند امنیت ملی، منافع و مصالح ملی و بسیاری از مسائل مملکت و ملت ما را تأمین کند. در مقابل، بی‌تفاوتی‌ها می‌تواند دامنه ظلم و فساد را گسترش دهد.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی درباره ظلم و مظلوم گفت: به فرموده پیامبر اکرم (ص)؛ هر کسی حق یک مظلوم را از ظالم بگیرد، او در بهشت فردای قیامت همراه من، هم‌نشین من و در جمع من خواهد بود.

