پخش زنده
امروز: -
رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان در ادامه سفر رسمی خود به پاکستان با حضور در شهر بندری کراچی و آرامگاه «محمدعلی جناح» بنیانگذار این کشور و رهبر فقید جنبش استقلال پاکستان که به «قائد اعظم» شهرت دارد، به وی ادای احترام کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ محمدباقر قالیباف در این مراسم با نثار تاج گل و قرائت فاتحه یاد و میراث سیاسی محمدعلی جناح را گرامی داشت و نقش وی را در شکلگیری کشوری مبتنی بر هویت اسلامی و استقلالطلبی ستود.
این حضور نمادی از پیوندهای تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و پاکستان دانسته میشود که همواره بر پایه احترام متقابل، برادری اسلامی و اشتراک در آرمانهای استقلال و عدالت استوار بوده است.
هیئت پارلمانی کشورمان در دو روز نخست این سفر رسمی در اسلامآباد با رؤسای مجالس ملی و سنا، نخستوزیر، نمایندگان بخش خصوصی و جمعی از نخبگان سیاسی و فرهنگی پاکستان دیدار کرد و گفتوگوهای جامع و سازندهای درباره گسترش روابط دوجانبه، همکاریهای اقتصادی و همگرایی جهان اسلام انجام داد.