مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاههای سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش پروازهای هفتگی فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند به ۱۴ پرواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، صدیق نیا در ارتباط تلفنی با برنامه میز اقتصاد شبکه بین المللی خبر که از استودیوی شبکه خاوران به روی آنتن رفت، گفت: با ورود شرکتهای هواپیمایی تعداد پروازها در خراسان جنوبی به ۱۴ پرواز در هفته افزایش مییابد؛ به عبارتی هر روز دو پرواز در فرودگاههای استان برقرار میشود.
صدیق نیا گفت: هم اکنون ۹ پرواز هفتگی از فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند انجام میشود.
مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاههای سازمان هواپیمایی کشوری گفت: برنامه ریزی شده این پروازها دائمی و منظم انجام شود.
استاندار خراسان جنوبی هم رویداد ملی ایران جان را فرصتی طلایی برای خراسان جنوبی دانست و گفت: این استان با تمام داشتهها و ظرفیت هایش، گمنام مانده و به خوبی معرفی نشده است.
هاشمی افزود: در این رویداد ملی علاوه بر معرفی ظرفیت های استان، باید مطالبات به حق مردم نیز مطرح شود.
استاندار گفت: پروژه راه آهن پروژه ملی است و باید بیش از پیش به آن توجه شود چرا که خراسان جنوبی در امنیت مرزهای کشور و اقتصاد بسیار تاثیرگذار در کشور است.
هاشمی درخصوص پروژه راه آهن گفت: یک و شش دهم اعتبار در ۱۴ قطعه شروع شده و بیش از ۳۰ درصد پیشرفت دارد و از مطالبات بحق مردم خراسان جنوبی است.
وی با اشاره به وجود زائران حرم مطهر رضوی و حمل بار از مرزهای خراسان جنوبی، سرعت بخشیدن به پروژه راه آهن در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به دو بانده کردن محورهای مواصلاتی استان، گفت: دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ۱۴ نقطه در ۲۰ کارگاه عمرانی در ۴۶۱ کیلومتر انجام میشود و ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
هاشمی افزود: در محور بیرجند به قائن کار دوبانده سازی انجام شده و یک قسمتی باقیمانده، محور بیرجند - نهبندان و سربیشه محور ترانزیتی است که پروژه دوبانده سازی در حال انجام و محور طبس - خوسف - دیهوک در حال انجام است.
وی با بیان اینکه پروژه دو بانده سازی محور طبس- بیرجند به صورت فاز به فاز انجام میشود افزود: مسیر طبس، خوسف و بیرجند در اولویت بوده و در حال انجام است و پس از آن مسیر نهبندان و سربیشه خواهد بود.
استاندار خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۷ همت در حوزههای زیرساختی استان در راه آهن، دوبانده سازی و نهضت ملی هزینه شده است.