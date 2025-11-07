پخش زنده
آیین رونمایی از کتاب «خاطرات شیرین یک دهه شصتی» نوشته مریم خلیفا در کتابخانه مرکزی ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت گرامیداشت روز نویسنده، آئین رونمایی از کتاب «خاطرات شیرین یک دهه شصتی» نوشته مریم خلیفا، با حضور مصطفی قلیزاده علیار، دبیر محفل ادبی هاتف؛ محمدعلی ضیائی، دکترای ادبیات، نویسنده و مدرس دانشگاه؛ مریم خلیفا، نویسنده اثر و جمعی از شاعران و نویسندگان و استادان دانشگاه در سالن استاد شهریار کتابخانه مرکزی ارومیه برگزار شد.
محمدعلی ضیایی یکی از فعالان فرهنگی و کارشناس حوزه ادبیات ، به معرفی نویسنده پرداخت وگفت : کارکردن در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، دشوارتر از کار برای بزرگسالان است و این به علت محدودیتها و ویژگیهای خاص این گروه سنی است که کار را برای نویسنده دشوارتر میکند؛ نویسنده کودک باید ظرافتها و نکتههای روانشناسی کودک را نیز به خوبی در آثارش رعایت کند تا مخاطب کودک و نوجوان با اثر او ارتباط درستی برقرار کند و این مستلزم صبر و فداکاری زیادی در امر نگارش است. در سالهای اخیر، شاهد رشد روزافزون نویسندگان و شاعران خانم در حیطه ادبیات بومی استان بودهایم و این نوید بخش ارتقای سطح ادبیات در استان آذربایجان غربی است و خانم خلیفا، یکی از نمونههای موفق بانوان نویسنده در استان است.
وی سپس به ویژگیهای نوشتههای مریم خلیفا پرداخت و از لطافت و عواطف مادرانه و زنانه وی سخن گفت و افزود: نویسنده به خوبی از این ویژگیها در متن بهره برده و این کتاب را برای کودک و نوجوان خواندنی و جذاب کرده است؛ دهه شصت به علت داشتن ویژگیهای متضاد فراوان در آن دوران، از مقاطع خاص در تاریخ کشورمان است و افرادی که آن دوران را تجربه کردهاند، نسل خاصی از ایرانیها هستند. ویژگیهای اجتماعی آن دوران از قبیل نجابت، صفا، سادگی و قناعت حاکم بر زندگی مردم در داستان به زیبایی تصویر شده و این فضای بسیار لطیف و دوستداشتنی به متن کتاب بخشیده است. امیدواریم که در آینده، شاهد آثار پربارتری از این نویسنده موفق استان باشیم.
در ادامه، تعدادی از اعضای محفل ادبی هاتف شعرهایی متناسب با موضوع کتاب و حال هوای فولکلور آذربایجان در ایام قدیم قرائت کردند.
مصطفی قلیزاده علیار، دبیر محفل ادبی هاتف هم، با جمعبندی مطالب حضار و معرفی اجمالی از کتاب گفت: نویسنده کودک و نوجوان، باید مقیّد به اصول اخلاقی باشد و خط قرمزهای جامعه را در متن و محتوا رعایت کند که خانم خلیفا با قلم محجوب و روان خود، این مهم را به خوبی رعایت کرده است.
مریم خلیفا، نویسنده اثر نیز، گفت: هدفم از نوشتن این کتاب و دیگر آثارم این است که کودکان را خوشحال کنم و به آنها چیزهای جدیدی بیاموزم؛ زیرا معتقدم همه کودکان مستحق شادی و آرامش هستند.
در پایان، کتاب این نویسنده رونمایی و هدیهای به رسم یادبود به نویسنده و محمدعلی ضیائی اهدا شد
مریم خلیفا، نویسنده، تصویرگر و ناشر کتاب در حوزه ادبیات کودک ونوجوان است و کتاب «عطر لیمو»، «خانه تازه مادربزرگ»، «قصههای مهربانی»، «آرزویی دارم»، «دوست عزیزم من درکت میکنم» را در کارنامه نویسندگی خود دارد و کتاب «قصههایی شیرین از خاطرات یک دهه شصتی» پنجمین کتاب وی است.