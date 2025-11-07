آلومینیوم با قبول شکست از چادرملو، یزدی‌ها را تا بعد از تعطیلات صدرنشین کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آلومینیوم با قبول شکست از چادرملو، یزدی‌ها را تا بعد از تعطیلات صدرنشین کرد.

در هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران، فرصت اراکی‌ها برای باقی ماندن در بین مدعیان با شکست یک - صفر از چادرملو اردکان، از دست رفت!

در این دیدار که در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزارشد شاگردان مجتبی حسینی مقابل تیم چادرملو اردکان یک بر صفر شکست خوردند.

تیم چادر ملوی اردکان توانست دومین پیروزی خانگی خود را با تک گل رنی بوبوی در دقیقه هفتاد و یک مقابل آلومینیوم اراک به دست آورد و با کسب ۳ امتیاز صدر نشین لیگ برتر شود.