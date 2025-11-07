به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در توسعه اقتصاد دریامحور در سفر به خوزستان گفت: مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به استان خوزستان دارند و از اولین روز‌های دولت آقای دکتر پزشکیان، تاکید بر خاموش کردن مشعل‌های آلاینده بود.

او تأکید کرد: با دستور و راهنمایی دکتر پزشکیان و در جلسات با مدیران، به این جمع‌بندی رسیدیم که تا پایان سال ۱۴۰۵ همه مشعل‌های آلاینده خوزستان خاموش خواهد شد.

او ادامه داد: خاموشی مشعل‌های پالایشگاهی و چاه‌های نفت به راحتی قابل انجام است.

نماینده رئیس‌جمهور در توسعه اقتصاد دریامحور با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آبادان و خرمشهر گفت: از استاندار درخواست می‌کنم در طرح‌های توسعه پتروشیمی، عنایت ویژه‌ای به اروند داشته باشند و اولین کاری که می‌توان انجام داد، راه‌اندازی یک هنرستان پتروشیمی در آبادان و خرمشهر است.

عبدالعلی‌زاده گفت: با آموزش جوانان خوزستانی و حتی پذیرش هنرجو از کشور‌های همسایه، هم نیروی انسانی ماهر تربیت می‌شود و هم این افراد به سربازان و سفیران اقتصادی ایران در جهان تبدیل خواهند شد.