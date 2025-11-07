نماینده مردم گتوند و شوشتر گفت: شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز و پتروشیمی مسجدسلیمان از محل مسوولیت‌های اجتماعی، جاده‌های ارتباطی لالی، گتوند و مسجدسلیمان را تعریض و بهسازی خواهند کرد.

تعریض و بهسازی جاده‌های ارتباطی لالی، گتوند و مسجدسلیمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سیدمحمد سادات ابراهیمی در نشست پیگیری جاده‌های گتوند، لالی و مسجدسلیمان اظهار کرد: ۱۸نماینده استان، همواره در زمان مطرح شدن مسایل استان، به خوبی استقبال کردند و با انسجام و اتحاد پیگیر مشکلات بودند.

وی اظهارکرد: با انسجام مدیریتی در حوزه نفت، بهترین زمان بهره گیری از فرصت‌ها برای حل مشکلات مردم است.

نماینده مردم گتوند و شوشتر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت نفت باید بیش از این تلاش کند، زیرا توقع مردم از آنها بسیار زیاد است، مسوولان نیز باید با جرات و شهامت برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

عملیات بهسازی و ایمن‌سازی جاده عنبر به لالی با ۷۶۸ میلیارد ریال آغاز شد.

عملیات بهسازی و ایمن‌سازی جاده دسترسی چاه‌های نفت بخش عنبر به شهر لالی به منظور بهبود ارتباطات و ایمنی تردد در منطقه با حضور مسوولان آغاز شد.

اجرای این طرح، نقش به سزایی در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، افزایش ایمنی تردد شهروندان و خودروها، تسهیل در دسترسی جوامع محلی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی منطقه ایفا خواهد کرد.

این طرح قرار است در مدت هفت ماه اجرا شود.