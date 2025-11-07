پخش زنده
امروز: -
امام جمعه زاهدان در خطبههای این هفته نمازجمعه گفت: دشمن با ابزار تهاجم فرهنگی درصدد است تا جامعه اسلامی را به سمت فروپاشی بکشاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، آیتالله مصطفی محامی در خطبههای این هفته نمازجمعه زاهدان گفت: شبکهها و رسانهها با نشر شبهات قدیمی و جدید بهصورت تازه تلاش میکنند ایمان و التزام دینی مردم را متزلزل کنند.
وی در بخش دیگری خطبههای نمازجمعه افزود: دشمن به دنبال نفوذ تدریجی و بیدینی مردم و در نهایت براندازی نظام اسلامی و تجزیه ایران است.
خطیب جمعه زاهدان گفت: ایمان و تعهد مردمی که در دوران دفاع مقدس به جبهه رفتند، سرمایهای است که نباید از دست برودو همهٔ مسئولان خواست در تشکیل «جبههٔ فرهنگی متحد» برای مقابله با تهاجم دشمن جدی باشند و جهاد تبیین را بهعنوان راهبرد اصلی پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای فرهنگی در این عرصه مضاعف است و گامبهگام و باتدبیر باید اقدامات فرهنگی و اجرایی مناسبی برای حفظ ارزشها و ارتقای عفت و حجاب در جامعه انجام شود.