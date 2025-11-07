پخش زنده
امروز: -
سازمان بسیج هنرمندان استان قزوین، بخش استانیِ یازدهمین کنگره ملی شعر بسیج را با عنوان " ایرانمهر" برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محور موضوعی کنگره عبارت است از:
🔸ایران با نگاهی به تاریخ، تمدن، فرهنگ، هنر، ادبیات و اخلاق و میراث ملی و مذهبی
🔸و بخش ویژه با موضوع: جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل بر ضد ایران از زوایای مختلف شامل:
◀️مقاومت، وحدت ملی، شهدای اقتدار و قدرت بازدارنگی ایران اسلامی.
🔰آثار ارسالی در سه قالب:
◀️ «سنتی»
◀️ «سپید و نیمایی»
◀️ «ترانه و سرود»
بصورت جداگانه مورد داوری قرار خواهد گرفت.
🔰از آثار رتبه اول تا سوم هربخش در جشنواره استانی تقدیر و تجلیل به عمل آمده و این آثار جهت شرکت در کنگره کشوری به دبیرخانه یازدهمین کنگره شعر بسیج «ایرانمهر» ارسال خواهد شد.
🗓مهلت ارسال آثار به دبیرخانه:
پانزدهم آذرماه ۱۴۰۴
🔰شرایط ارسال اثر: اشعار ارسالی قبلا در کتاب مستقل یا مشترک یا نشریهای منتشر نشده باشد.
🔰حداکثر تعداد آثار ارسالی پنج قطعه شعر میباشد
علاقمندان میتوانند آثار خود را در قالب فایل word یا پیام متنی به همراه مشخصات و شماره تماس به سازمان بسیج هنرمندان استان قزوین و یا
به پیام رسان ایتا به شماره ۰۹۹۳۶۵۰۲۶۳۳ ارسال و یا با دبیر جشنواره به شماره ۰۹۱۹۸۴۹۸۴۷۱ تماس حاصل نمایند.