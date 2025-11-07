به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محور موضوعی کنگره عبارت است از:

🔸ایران با نگاهی به تاریخ، تمدن، فرهنگ، هنر، ادبیات و اخلاق و میراث ملی و مذهبی

🔸و بخش ویژه با موضوع: جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل بر ضد ایران از زوایای مختلف شامل:

◀️مقاومت، وحدت ملی، شهدای اقتدار و قدرت بازدارنگی ایران اسلامی.

🔰آثار ارسالی در سه قالب:

◀️ «سنتی»

◀️ «سپید و نیمایی»

◀️ «ترانه و سرود»

بصورت جداگانه مورد داوری قرار خواهد گرفت.

🔰از آثار رتبه اول تا سوم هربخش در جشنواره استانی تقدیر و تجلیل به عمل آمده و این آثار جهت شرکت در کنگره کشوری به دبیرخانه یازدهمین کنگره شعر بسیج «ایرانمهر» ارسال خواهد شد.

🗓مهلت ارسال آثار به دبیرخانه:

پانزدهم آذرماه ۱۴۰۴

🔰شرایط ارسال اثر: اشعار ارسالی قبلا در کتاب مستقل یا مشترک یا نشریه‌ای منتشر نشده باشد.

🔰حداکثر تعداد آثار ارسالی پنج قطعه شعر می‌باشد

علاقمندان می‌توانند آثار خود را در قالب فایل word یا پیام متنی به همراه مشخصات و شماره تماس به سازمان بسیج هنرمندان استان قزوین و یا

به پیام رسان ایتا به شماره ۰۹۹۳۶۵۰۲۶۳۳ ارسال و یا با دبیر جشنواره به شماره ۰۹۱۹۸۴۹۸۴۷۱ تماس حاصل نمایند.