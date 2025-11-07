پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس از پیشرفت ۹۰ درصدی احداث کشتارگاه صنعتی جدید دام این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فهیمه قمری با اشاره به بازدید کارشناسان محیط زیست از بخشهای مختلف این پروژه گفت: در این بازدید بر اجرای کامل تصفیهخانه فاضلاب و تخصیص فضای سبز در محدوده کشتارگاه تأکید شد.
وی افزود: کشتارگاه فعلی سلماس به دلیل نداشتن سیستم تصفیهخانه فاضلاب مناسب و قرار گرفتن در محدوده شهری، بهعنوان واحد آلاینده شناخته شده و باید تعطیل و منتقل شود.
قمری خاطرنشان کرد: کشتارگاه جدید که با هدف جایگزینی تأسیس شده، هماکنون با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد در حال تکمیل است و پیشبینی میشود طی دو ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلماس، برای احداث سیستم تصفیهخانه فاضلاب این کشتارگاه ۱۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.