به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اکبر قائمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: نمونه‌برداری از واحد‌های صنعتی مستقر در شهرستان به‌صورت مستمر انجام می‌شود و در صورت آلاینده بودن نتایج، اخطاریه زیست‌محیطی برای صاحبان صنایع صادر خواهد شد.

وی هدف از این نظارت‌ها را اطمینان از صحت فرایند خوداظهاری کارخانه‌ها و شناسایی منابع آلاینده بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون هوای پاک عنوان کرد.

قائمی افزود: کارشناسان پایش این اداره با حضور در کارخانه تولید پنیر پیتزا و کارخانه تولید پوره سیب، ضمن نظارت بر عملکرد کارشناسان آزمایشگاه معتمد، اقدام به نمونه‌برداری از خروجی‌های واحد‌ها کردند.