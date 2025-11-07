پخش زنده
کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده در هفته جاری عملکرد آزمایشگاه معتمد را در روند نمونهبرداری از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان مورد ارزیابی قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اکبر قائمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: نمونهبرداری از واحدهای صنعتی مستقر در شهرستان بهصورت مستمر انجام میشود و در صورت آلاینده بودن نتایج، اخطاریه زیستمحیطی برای صاحبان صنایع صادر خواهد شد.
وی هدف از این نظارتها را اطمینان از صحت فرایند خوداظهاری کارخانهها و شناسایی منابع آلاینده بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون هوای پاک عنوان کرد.
قائمی افزود: کارشناسان پایش این اداره با حضور در کارخانه تولید پنیر پیتزا و کارخانه تولید پوره سیب، ضمن نظارت بر عملکرد کارشناسان آزمایشگاه معتمد، اقدام به نمونهبرداری از خروجیهای واحدها کردند.