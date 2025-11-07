پخش زنده
کارشناس هواشناسی: هوای مازندران، تا ۱۰ روز آینده صاف و آفتابی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: هوای استان تا ۱۰ روز هفته آینده صاف و آفتابی پیش بینی میشود.
فرجی افزود: در این مدت، روزهای گروم و آفتابی را پیش رو خواهیم داشت، اما شبها سرد خواهد بود.
وی تصریج کرد: در ۱۰ روز آینده، بارش قابل توجهی در اسنتان مازندران نخواهیم داشت و کمینه دمای هوا در شهرهای جلگهای بین ۶ تا ۹ درجه و در شهرهای ساحلی بین ۱۰ تا ۱۳ درجه خواهد بود.
بیشینه دمای هوا هم در این مدت بین ۲۰ تا ۲۵ درجه پیش بینی میشود.