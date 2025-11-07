پخش زنده
شِش کافه و رستوران به علت برگزاری جشن هالووین در اراک پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان مرکزی با هدف تحقق برنامههای پیشگیرانه و مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی در بین صنوف پذیرایی شامل کافه، رستوران و سفره خانهها و جلوگیری از ترویج فرهنگ منافی با قوانین و مقرارات اسلامی در قالب جشنهای هالوین طرح کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی را در سطح شهرستان اراک به اجرا گذاشتند.
در اجرای این طرح از ۳۳ واحد پذیرایی در اراک بازدید، برای ۱۷ واحد تذکر، ۳ واحد اخذ تعهد، ۹ واحد اخطار پلمب صادر و تعداد ۶ واحد صنفی به علت تخلفات احصائی پلمب شده است.