هفته دوم و سوم لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور در گروه آ، امروز در خرم آباد برگزار و تیم خیبر خرم آباد صدرنشین این گروه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، هفته دوم و سوم لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور امروز ۱۶ آبان در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار شد. در دیدار هفته دوم، تیم خیبر خرم آباد و ستارگان پاس ساری با پنج برد و امتیاز مثبت ۱۹ به ۱۹ به تساوی رسیدند، اما با توجه به یک برد با امتیاز عالی، تیم خیبر خرم آباد پیروز این دیدار شد.

دیدار هفته سوم نیز بین تیم‌های خیبر خرم آباد و نام آوران خراسان شمالی برگزار شد و باز هم شاگردان غلام محمدی موفق به پیروزی با نتیجه ۷ بر ۳ شدند تا نام خودشان را در جمع مدعیان لیگ برتر کشتی آزاد در کنار استقلال و بانک شهر جای دهند.

نتیجه دیدار هفته دوم به شرح زیر است: (اسامی تیم خیبر در ابتدا آمده است):

خیبر خرم آباد، برنده ۵ – ستارگان پاس ساری ۵ (امتیاز مثبت ۱۹ – یک برد با امتیاز عالی به سود خیبر)

۵۷ کیلوگرم: میلاد والی زاده ۱۰ – محمدرضا عابدی صفر،

۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری ۱۱ – مجتبی سلطان زاده ۳،

۶۵ کیلوگرم: پویا کاکویی ۳ – محمدمهدی پلنگ وار ۵،

۷۰ کیلوگرم: علی خرم دل ۸- پژمان ذوالفقار ۵،

۷۴ کیلوگرم: علی رضایی ۲ – ابوالفضل بابایی ۶،

۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی ۱۴ – پارسا قنبری ۸،

۸۶ کیلوگرم: مصطفی قیاسی چکا ۲ – محمدحسین نوروزیان ۹،

۹۲ کیلوگرم: جواد فتح خانی صفر – سیدرضا هاشمی ۴،

۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو صفر – مهدی حاجیلوئیان ۸،

۱۲۵ کیلوگرم: مرتضی جان محمدزاده ۴ – علیرضا گرزبر ۱

نتیجه انفرادی دیدار هفته سوم به شرح زیر است: (اسامی تیم خیبر در ابتدا آمده است):

خیبر خرم آباد ۷ – نام آموران خراسان شمالی ۳،

۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک ۱۲ – عرفان جعفرپسند ۹،

۶۱ کیلوگرم: مهدی حسین زاده ۵ – امیرحسین علی زاده ۳،

۶۵ کیلوگرم: ابراهیم خواری ۱۱ – علیرضا حیدری صفر

۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی ۱۱ – پوریا محمدی صفر

۷۴ کیلوگرم: علی کرم پور ۶ – محمدرضا عسکرپور ۷،

۷۹ کیلوگرم: علیرضا کریمی ۲ – مهدی علیپور ۶ ضربه فنی

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور ۶ – مجید باقری ۲،

۹۲ کیلوگرم: بهنام سرابی ۱۳ – مسعود ساعدی ۲،

۹۷ کیلوگرم: عرفان علی زاده ۳ – امیر محمدی ۴،

۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد ۱۳ – طا‌ها خمینه ۲