در نشست هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان، راهکار‌های تسریع در اجرای شبکه تاسیسات زیربنایی طرح‌های نهضت ملی مسکن خوزستان بررسی شد تا واحد‌های آماده افتتاح به موقع تحویل متقاضیان شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست هماهنگی تسریع در اجرای شبکه تأسیسات زیربنایی طرح های نهضت ملی مسکن خوزستان ، مجید سعید دریس‌زاده، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، هدف از برگزاری این جلسه را برنامه‌ریزی برای رفع موانع و تسریع در تکمیل تأسیسات زیرساختی طرح های مسکن عنوان کرد.

وی گفت: تلاش می‌شود طرح های آماده افتتاح در موعد مقرر و همزمان با دهه مبارک فجر به بهره‌برداری برسند.

دریس‌زاده افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان نقش تعیین‌کننده‌ای در تحویل به‌موقع واحدهای مسکونی به متقاضیان دارد.

او با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در توسعه زیرساخت‌های شهری و افزایش رفاه اجتماعی تأکید کرد که همه ظرفیت‌ها برای تسریع در روند اجرا بسیج شده است.

به گفته وی، عمده طرح های آماده افتتاح در شهرهای اهواز، اندیمشک و دزفول قرار دارند.

معاون مسکن و ساختمان خوزستان تصریح کرد: رفع مشکلات مربوط به تأمین آب، برق و گاز از اولویت‌های فعلی پروژه‌هاست.

وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاه‌ها، واحدهای مسکونی با امکانات کامل به متقاضیان تحویل داده شوند.

دریس‌زاده گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان به‌صورت مستمر بر روند پیشرفت طرح ها نظارت دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که هماهنگی و تعامل میان نهادهای مرتبط، کلید موفقیت در اجرای طرح‌های مسکن در خوزستان است.