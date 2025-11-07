تولید سالانه ۹ هزار تن پسته خشک، خوشاب را به مرکز صادرات پسته شرق کشور تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار شهرستان خوشاب گفت: سالانه بیش از ۲۰ هزار تن پسته به کشور‌های مختلف جهان صادر می شود و این شهرستان را به یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات پسته در کشور تبدیل کرده است.

جوادی افزود:با توجه به شرایط مناسب اقلیمی و کیفیت مطلوب خاک و منابع آبی شهرستان، پسته به عنوان یکی از محصولات مزیت‌دار منطقه شناخته شده و به الگوی اصلی کشت در خوشاب تبدیل شده است.

او افزود: در شهرستان خوشاب،۱۳ هزار هکتار سطح زیرکشت پسته است که از این میزان، حدود ۹ هزار هکتار آن بارده بوده و سالانه نزدیک به ۳۰ هزار تن پسته‌تر در باغات این شهرستان تولید می‌شود. از این میزان، حدود ۹ هزار تن پسته خشک برداشت و به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه می‌ شود.

فرماندار خوشاب با اشاره به اهمیت اقتصادی این محصول ادامه داد:فعالیت شرکت‌های معتبر در زمینه فرآوری و صادرات پسته در خوشاب، ظرفیت ارزشمندی برای تبدیل این شهرستان به بارانداز اصلی پسته شهرستان‌های خراسان رضوی ایجاد کرده است.

جوادی گفت:تولید، فرآوری و صادرات پسته برای بیش از سه هزار و ۵۰۰ بهره‌بردار اشتغال مستقیم ایجاد کرده است و در فصل برداشت نیز بیش از ۱۶۰ هزار نفر–روز کار در باغات پسته انجام می‌شود که نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی منطقه دارد.

او با اشاره به حضور فعال زنان در این عرصه اظهار داشت:یکی از نکات قابل توجه در تولید و فرآوری پسته در خوشاب، حضور بیش از ۹۰ درصدی زنان در مراحل برداشت و فرآوری محصول است که نقش چشمگیری در پویایی اقتصاد خانوار‌های روستایی و تقویت مشارکت اجتماعی آنان داشته است.

فرماندار خوشاب گفت: با توسعه صنایع تبدیلی و افزایش ظرفیت‌های فرآوری و صادرات، شهرستان خوشاب می‌تواند در آینده‌ای نزدیک جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی پسته کشور تثبیت و سهم مهم‌تری در صادرات غیرنفتی ایفا کند.