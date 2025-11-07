اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اعتراف رئیس جمهور آمریکا به دخالت مستقیم در حمله به ایران را در جوامع بین المللی پیگیری می‌کنیم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعتراف رئیس‌جمهور آمریکا به مشارکت در تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اعلام کرد: از همان آغاز روشن بود ایالات متحده در جنایت تجاوز اسرائیل علیه ملت ایران مشارکت کامل داشته است. آنچه امروز به صورت رسمی اعتراف شده، تنها پرده‌برداری از دروغ‌گویی‌های پیشین مقامات آمریکاست که همواره نقش خود را انکار می‌کردند.»

آقای اسماعیل بقائی همچنین تاکید کرده است: «این اعتراف آشکار مسئولیت آمریکا در ارتکاب عمل غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل است و دولت ایالات متحده باید پاسخگوی این تخلفات باشد؛ «ما این موضوع را به جامعه بین‌المللی گزارش داده و خواهان برخورد جدی و قانونی با دولت آمریکا در این زمینه هستیم.»

این اظهارات و اعتراف رئیس جمهور آمریکا ،در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر، وزیر امور خارجه آمریکا، با تکذیب نقش واشنگتن در تهاجمات اسرائیل، مدعی شده بود که این یک «اقدام یک‌جانبه» از سوی اسرائیل بوده و آمریکا در حملات علیه ایران دخالات نداشته است.