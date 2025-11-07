قوی شدن رمز پیروزی مقابل دشمنان است
ائمه جمعه نقاط مختلف استان یزد در خطبههای امروز خود سیزدهم آبان را یکی از افتخارات بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوی شدن را رمز پیروزی و در مقابل دشمنان دانستند.
امام جمعه بافق
گفت: تنها راه علاج مشکلات کشور، قوی شدن در همه عرصههاست؛ متأسفانه در سالهای اخیر در حوزه علمی ضعفهایی داشتهایم که باید با تلاش و همت جبران شود تا در مسیر پیشرفت گام برداریم.
حجت الاسلام حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کشور سودان، آن را نمونهای عبرتآموز برای جهان اسلام دانست و گفت: سودان با وجود منابع غنی، امروز گرفتار جنگ داخلی، قحطی و گرسنگی است؛ در سالهای گذشته، غرب برای نفوذ در این کشور ابتدا قانون حجاب زنان را هدف قرار داد و با شعار آزادی و عدالت وارد شد، بیآنکه توجهی به فقر و سوءمدیریت داشته باشد.
امامجمعه زارچ با گرامیداشت یاد و خاطرهی شهید والامقام حسن تهرانیمقدم، بنیانگذار صنعت موشکی ایران، به بیان ویژگیهای مدیریتی و معنوی این شهید بزرگ پرداخت.
حجتالاسلام طباطبایی گفت: اگر امروز دشمنان از تهدید نظامی علیه کشور دست کشیدهاند، نتیجهی خودباوری، تلاش جوانان مؤمن و راهبرد «قوی شدن» است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکیددارند.
امام جمعه بهاباد بااشاره به راهپیمایی ۱۳ آبان بر اهمیت این مناسبت تاریخی تأکید کرد و گفت: سیزدهم آبان یکی از افتخارات بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نماد ایستادگی ملت در برابر سلطهطلبی قدرتهای استکباری است.
حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه اختلاف جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه و دولت آمریکا یک اختلاف ذاتی و ریشهدار است، اظهار داشت: برخی به اشتباه تصور میکنند اگر در آن زمان لانه جاسوسی تسخیر نمیشد، امروز دشمنیها و تحریمها وجود نداشت، در حالی که دشمنی آمریکا با ملت ایران ناشی از استقلالطلبی، عزت و مقاومت ملت ما در برابر استکبار است.
امام جمعه مروست به مشکلات عشایر در این شهرستان اشاره کرد وگفت: باید به مشکلات این قشرکه تولید کننده اصلی لبنیات هستند توجه کرد این دامداران مراتعی دارند ودارای حقوقی هستند که باید معدن داران به ان دقت نظر داشته باشند
حجت الاسلام گندمی افزود: با همت مسئولین قطعه زمینی به مساحت ۲۲۰ هکتار برای ایجاد پنلهای خورشیدی در نظر گرفته شده که در آینده نزدیک ساخت آن آغاز میشود.
امام جمعه موقت شهرستان اشکذر با گرامیداشت روز ۱۳ آبان و یاد شهدای دانشآموز به شرح بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با دانشآموزان اشاره کرد و گفت: اختلاف ما با آمریکا مقطعی و تاکتیکی نیست بلکه ریشه در تاریخ تجاوز و دخالتهای چند دهه گذشته دارد؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا حمایت از رژیم پهلوی و دشمنیهای آشکار پس از پیروزی انقلاب اسلامی.
حجتالاسلام سبحانیان با تأکید بر اینکه «امام راحل فرمودند همه بدبختیهای ما زیر سر آمریکاست» افزود: سیاست آمریکا در طول این سالها هیچ تغییری نکرده و ملت ایران باید با هوشیاری این حقیقت را از یاد نبرد و آمریکا کشوری مستقل و آزاد را برنمیتابد و همیشه به دنبال سلطه و تحمیل اراده خود بر ملتها بوده است.
امام جمعه مهریز به اظهارات اخیر درباره مدیریت جنگ و پیامدهای انسانی آن اشاره کرد و گفت: طبق بیانات مقام معظم رهبری مشکل دشمنی ایران با آمریکا ۱۳ آبان، تسخیر سفارت آمریکا و سردادن شعار مرگ بر آمریکا نیست بلکه ریشه در تاریخ دارد و محصول تقابل ایدئولوژیک یعنی عدالتخواهی و استکبار ستیزی ایران است.
حجتالاسلام محیالدینی افزود: ذات استکباری آمریکا به جز تسلیم محض کشورها راضی نمیشود و تحریمهای گسترده این کشور مستکبر در زمینه رفاه، بهداشت و اقتصاد ایران گواه بارز این امر است.
امام جمعه هرات گفت: شعار «مرگ بر آمریکا» یک شعار اصیل عقیدتی است که از احساسات زودگذر سرچشمه نمیگیرد.
حجت الاسلام رضازاده افزود: موضوع تقابل جریان حق و باطل است مسئله این نیست که برخی تصور کنند شعار مرگ بر آمریکای مردم ایران از روی هیجانات و احساسات است بلکه این طور نیست، این امر یک مسئله حقیقی در زمینه تقابل جریان باطل و استکبار که میخواهد همه گوش به فرمان او باشند و دیگران سلطه پذیر، با جبهه حق است.
امام جمعه موقت میبد گفت: در تحلیل مقام معظم رهبری از معنی حقیقی استکبار به خوبی میتوان فهمید که استکبار همان سران آمریکا به ویژه ترامپ تروریست و جلاد و خونخوار زورگوست که با چشم خود دیدیم، سردار سلیمانی ما را به شهادت رساند و سران حزب الله را ترور و دانشمندان و مقامات نظامی ما را با چراغ سبز به اسرائیل به شهادت رساند.
حجت الاسلام ابوالقاسم غفوری با بیان اینکه امروز هر کجا که آتش جنگی برافروخته میشود و نقشه کودتایی پیاده شود دست آمریکا در کار است افزود: در بعضی کشورها مثل ونزوئلا، علنا آمریکا با اعزام نظامیان خود آن کشور را تهدید به حمله میکند و در نقاط مختلف دنیا انشانهای بی گناه را به خاک و خون میکشد.
امام جمعه اردکان با تشکر از برگزارکنندگان و شرکت خوب دانش آموزان در راهپیمائی یوم الله ۱۳ آبان گفت: اطلاع از مسائل سیاسی و تاریخی کشور مهم است و اگر مردم و بویژه جوانان و دانش آموزان ناآشنا با تاریخ و فضای سیاسی کشور باشند، دشمنان بدخواه خود را خیرخواه جلوه میدهند و میتوانند از بی خبری ما سوءاستفاده کنند.
سید اسماعیل شاکر افزود: تسخیر سفارت آمریکا در دستور کار ملت و انقلاب نبود؛ اما بعد از آنکه معلوم شد سفارتخانه مرکز فرماندهی کودتا بر علیه ایران است آن را تسخیر کردند که امام از به انقلاب دوم یاد کردند.
امام جمعه تفت به مراسم باشکوه سیزده آبان اشاره و آن را نشانه موقعیت شناسی و بصیرت مردم دانست.
حجت الاسلام گلوردی با محکوم کردن تجاوز اسرائیل غاصب به لبنان افزود: جنایات رژیم وحشی اسرائیل با حمایت و برنامه ریزی امریکای جنایتکار انجام میشود.
امام جمعه ابرکوه گفت: دشمنی آمریکا با ایران همیشگی بوده است.
حجت الاسلام فتاحی افزود: دشمنی آمریکا با ایران طبق تاریخ همیشگی بوده و به سالهای قبل از انقلاب برمیگردد. آمریکا خوی استکباری دارد و هیچ وقت دوست ما نبوده و نیست.