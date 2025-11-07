پخش زنده
امروز: -
قدردانی از حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان و تجلیل از همدلی و بصیرت مردم، محور اصلی خطبههای نمازجمعه در شهرهای استان مرکزی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم سایر شهرهای استان هم پای خطبههای نماز جمعه نشستند و خطیبان بر تبیین مهمترین مسائل روز داخلی و بین المللی پرداختند.
حجت الاسلام میرصادقی امام جمعه خمین گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ایمان، علم و تلاش شبانهروزی جوانان خود، میتواند به عنوان یک ملت قوی در برابر استکبار جهانی ایستادگی کند و گام به گام به اهداف خود نزدیک شود.
حجت الاسلام رحیمی امام جمعه ساوه گفت: ذات استکباری آمریکا، دشمنی پایدار و غیر قابل اعتماد بودن است و امروز تنها راه حل رفع مشکلات در برابر این دشمن دیرینهی ملت، قوی شدن در همهی عرصهها میباشد.
حجت الاسلام ربانی امام جمعه محلات گفت: وحدت و بصیرت مردم ایران، سپر مستحکمی در برابر توطئههای بیپایان غرب است.
حجتالاسلام نیکویی امام جمعه دلیجان گفت: ۱۳ آبان امسال جلوهای از ایمان، هوشیاری و بصیرت ملت ایران بود که بار دیگر ثابت کرد مردم ما در هیچ شرایطی میدان را خالی نمیکنند و با اقتدار در برابر مستکبران ایستادهاند. برگزار شد.
حجت السلام ابراهیمی امام جمعه زرندیه گفت: آمریکا اگر دنبال صلح با دنیا و با ایران است باید به دیگر کشورها و دیگر ملتها احترام بگذارد و به دنبال چپاول ثروتهای دیگر کشورها نباشد.
حجتالاسلام دانشی امام جمعه آشتیان گفت: توجه به دانشهای نوین مانند نانو و هوش مصنوعی میتواند زمینهساز ارتقای جایگاه ایران در عرصه بینالمللی شود.
حجتالاسلام مهدی نژاد امام جمعه شازند گفت: ۱۳ آبان نقشه راهی برای ایران است: دغدغههای داخلی و خارجی را با الگوی راهبردی، قوت بخش و مقاومت، کشور را به سوی استقلال پایدار هدایت میکند.
حجتالاسلام اجرایی خطیب جمعه تفرش با اشاره به ایام فاطمیه گفت/اخلاق و سلوک حضرت فاطمه باید به عنوان الگویی کامل برای تمامی مردم، به ویژه زنان جامعه، در نظر گرفته شود و باید برای عملیاتی کردن این الگو در زندگی تلاش کرد.
حجت الاسلام سعیدی امام جمعه کمیجان با اشاره به حملات گسترده اسرائیل به جنوب لبنان گفت: این رژیم منحوس به هیچ قانون و قرار دادی پایبند نیست.
حجت الاسلام صفاهانی امام جمعه خنداب گفت: رعایت حجاب به زن شخصیت و آبرو میدهد و حجاب جامعه را به سمت پاکی هدایت میکند.