سخنگوی کمیسیون اروپا روز جمعه هشدار داد: شهر محاصره‌شده الفاشر دیگر برای امدادگران قابل دسترسی نیست و این شهر به گورستان بشریت تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از آناتولی، ایوا هرنچیروف در جلسه مطبوعاتی روز جمعه کمیسیون اروپا، سودان را «یکی از بدترین بحران‌های انسانی در جهان» توصیف کرد و تأکید کرد که غیرنظامیان همچنان در محاصره هستند، در حالی که بیمارستان‌ها بمباران، مسیر‌های امدادرسانی مسدود و مردم شکار می‌شوند.

وی گفت: امدادگران به شهر الفاشر دسترسی ندارند. حتی می‌توانم بگویم که الفاشر به گورستان بشریت تبدیل شده است.

هرنچیروف جنایات در سودان را به شدت محکوم و تأکید کرد که گرسنگی و کشتار جمعی نباید به عنوان سلاح جنگی استفاده شوند، زیرا این کار نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.

وی از همه طرف‌های درگیر خواست تا به مذاکرات بازگشته و «فوراً به آتش‌بس دائمی دست یابند» و افزود که اتحادیه اروپا آماده است تا از مذاکرات و اجرای هرگونه توافق حمایت کند.

سخنگوی کمیسیون اروپا همچنین خواستار «دسترسی فوری، ایمن و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه» به همه مناطق آسیب‌دیده از درگیری شد.

در روز‌های گذشته و به دنبال تصرف شهر فاشر در غرب سودان توسط نیرو‌های پشتیبانی سریع، مقامات خارطوم، سازمان ملل و سایر نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، نیرو‌های پشتیبانی سریع را به ارتکاب «کشتار‌ها و نقض گسترده حقوق بشر علیه غیرنظامیان» در شهر این شهر متهم کردند.

این اتهامات شامل اعدام‌های میدانی، بازداشت‌ها و کوچ اجباری اهالی است. این شبه‌نظامیان که برای بیش از یک سال شهر فاشر را محاصره کرده بودند روز یکشنبه هفته گذشته (چهارم آبان) این شهر را تصرف کردند و بنا به گزارش‌ها مرتکب جنایات گسترده‌ای علیه غیرنظامیان شدند.