پخش زنده
امروز: -
بر اساس هشدار زرد هواشناسی آذربایجان غربی، افزایش غلظت آلایندهها موجب کاهش کیفیت هوای استان درهفته پیش رو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ براساس هشدار زرد اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی و با توجه به تداوم حاکمیت پشتههای ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز میانی و همچنین نفوذ زبانه پرفشار تراز پایین جو، انتظار میروددر هفته پیش رو شاهد سکون و پایداری هوا در اغلب نقاط استان باشیم .
این امر سبب افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا، بویژه در مرکز و شهرهای پرتراکم آذربایجان غربی خواهد شد.