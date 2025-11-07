به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ براساس هشدار زرد اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی و با توجه به تداوم حاکمیت پشته‌های ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز میانی و همچنین نفوذ زبانه پرفشار تراز پایین جو، انتظار می‌روددر هفته پیش رو شاهد سکون و پایداری هوا در اغلب نقاط استان باشیم .

این امر سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا، بویژه در مرکز و شهر‌های پرتراکم آذربایجان غربی خواهد شد.